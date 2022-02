에이티즈, 미주 투어 이후 팬덤 확장…팬카페 가입자 10만 명 돌파

에이티즈 [KQ엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 에이티즈가 미주투어 이후 착실히 팬덤 확장 중이다.

에이티즈의 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 “지난 19일 오전 에이티즈의 공식 팬카페 누적 회원수가 10만 명을 넘어섰다”라고 20일 밝혔다.

소속사 측은 ”최근 에이티즈가 2022 월드투어 ‘더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END)’의 미주 투어를 성료하면서 더욱 빠른 속도로 돌파한 것으로 보인다“고 분석했다.

에이티즈는 팬들과의 대면 공연을 시작한 이후 공식 팬카페를 통해 가입하는 팬들의 숫자가 빠르게 들었다. 지난 1월 한 달 동안에만 3600여 명의 신규 가입 수치를 기록하기도 했다.

에이티즈 [KQ엔터테인먼트 제공]

에이티즈는 지난 1월 7일부터 9일까지 서울에서 사흘간 개최한 월드투어의 첫 공연을 성료한 뒤 미국으로 건너가 시카고, 애틀랜타, 뉴어크, 댈러스, 로스앤젤레스까지 5개 도시 6회 공연으로 현지 7만여 팬과 만났다.

당시 공연을 직접 관람한 문화 평론가 나탈리 모린(Natalie Morin)은 미국 유력 음악 매체 ‘롤링스톤(Rolling Stone)’에 “마침내 미국으로 돌아온 K팝 스타 에이티즈, 모든 것을 무대에 남겨두다(K-Pop Stars ATEEZ Return to the States, Finally - and Leave It All on the Dance Floor)”라는 리뷰를 게재하며 극찬했다.

에이티즈는 최근 트위터에서 발표한 ‘2021년 전 세계 트위터에서 가장 많이 언급된 K팝 아티스트(Most Tweeted about K-pop artists globally)’에서 9위에 오르는가 하면, 한터차트 실시간 글로벌 차트 1위부터 3위까지 모두 차지했다.

