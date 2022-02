유노윤호 [SM엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 동방신기 유노윤호가 일본에서 발매한 새 앨범으로 오리콘을 장악했다.

15일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 지난 9일 일본에서 발매된 유노윤호의 미니앨범 ‘키미와 사키에유쿠(君は先へ行く, 너는 먼저 간다)’가 오리콘 데일리 앨범 차트에 이어 위클리 앨범 차트도 1위에 올랐다.

유노윤호의 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 ‘리필(Refill)’, ‘나이프(ナイフ)’, ‘쉐이크 잇 라이크 디스(Shake it like THIS)’, ‘이지 투 노우(Easy to Know)’, ‘사이렌(サイレン)’ 등 총 7곡이 수록돼있다.

