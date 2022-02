‘지금 우리 학교는’ 美 1위, 56개국에서 1위…학원+좀비 신선한 결합

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]넷플릭스 오리지널 ‘지금 우리 학교는’(영어 제목: All of Us are Dead)이 미국에서도 TV쇼 1위에 올랐다.

5일 OTT 순위 집계 사이트 ‘플릭스 패트롤’에 따르면, 지난달 28일 공개된 ‘지금 우리 학교는’은 7일째 세계 넷플릭스 TV쇼 부문 1위를 기록하고 있으다. 넷플릭스 전 세계 톱 10 TV 프로그램 1위에 오른 한국 작품은 ‘오징어 게임’, ‘지옥’에 이어 세 번째다.

이날 ‘지금 우리 학교는’은 한국과 미국 호주 칠레 프랑스 홍콩 일본 필리핀 싱가포르 등 56개국에서 1위를 차지하는 등 전 세계에서 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

미국에서는 2~3위권에 머무르다 이날 처음으로 1위에 올랐다. 미국에서 TV쇼 1위에 오른 것은 ‘오징어 게임’이후 첫 케이스다.

‘지금 우리 학교는’은 좀비 바이러스가 퍼진 한 고등학교에 고립된 이들과 그들을 구하려는 자들이 한 치 앞을 알 수 없는 극한의 상황을 겪으며 벌어지는 이야기를 담았다.

‘부산행’, ‘킹덤’ 등에서도 봤던 K좀비물지만, 10대들이 다니는 효산고에서 벌어지고 있는 학교폭력, 즉 집단 따돌림을 비롯한 사회부조리를 고발하는 사회적 메시지도 적절하게 담고 있다. 학원물과 좀비물의 성공적 결합이라 할 수 있다.

‘지금 우리 학교는’은 지난 2009년 네이버 웹툰에서 연재한 주동근 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한다. 박지후, 윤찬영, 조이현, 로몬, 유인수, 이유미, 임재혁 등이 출연한다. ‘추노’ ‘‘더패키지’를 쓴 천성일 작가가 대본을 썼고, ‘다모’ ‘완벽한 타인’의 이재규 PD가 연출을 맡았다.

