하노이 여행때 뿌듯해질 한국 ‘스타레이크시티’ 순항

[헤럴드경제=함영훈 기자] 베트남의 수도 하노이에 여행을 가면, 한국 기업의 간판, 상품, 건물을 곳곳에서 볼 수 있는 점이 뿌듯함으로 다가온다.

삼성 휴대폰 광고는 공항, 시내버스 등 곳곳에서 볼 수 있고, 현대기아자동차 대리점도 자주 보인다. 신라면, 팔도비빔면 등 먹거리는 유통점의 라면 진열대와 택시광고에서 볼 수 있다. 한국 연예인들의 대형 광고판 역시 자주 보인다.

대표적인 관광지인 호안끼엠 호수 변에는 한국-베트남 제대장병 간 화해의 상징인 베트남전우회 광고전광판이 있는데, 베트남 유망기업들을 광고해주는 채널로 기능했다.

초대형 빌딩은 눈에 확 띄니까, 한국인 여행자들을 더 뿌듯하게 한다. 한국 기업이 지은 하노이 ‘랜드마크72’에는 미래에셋자산운용, 우리은행, 신한은행, IBK기업은행, NH투자증권 등 금융기관이 즐비하고, 한글 간판이 안팎에 많이 보이며, 인근엔 경남아파트가 있다.

또다른 랜드마크는 롯데센터이고, 롯데호텔은 하노이 최고의 호텔로 통하며, 롯데리아는 미국 햄버거 체인점들을 압도하고 있다고 한다.

하노이 여행을 가면 앞으로는 스타레이크시티 때문에 더 큰 뿌듯함을 느끼게 된다. 스타레이크시티는 원포인트 한국 자취가 아니라, 대단위 한국형 첨단 신도시이다.

하노이 서호 쩐꾸옥 사원

대우건설 등 한국 기업·금융기관·부동산데이터전문회사 등이 2024년까지 조성할 신도시 스타레이크시티 조감도

대우건설이 23억달러(약 2조 6600억원)를 들여, 하노이 내에 여의도 보다 약간 작은 규모의 신도시를 개발하는 프로젝트다.

하노이 서호 지역 210만㎡에 아파트와 상업시설, 업무시설 등을 조성하게 되며, 완공 목표 시점은 2024년이다. 서호는 하노이시내 가장 큰 호수로 호변에 있는 쩐꾸옥 사원으로 유명하다.

한국인들에게 잘 알려진 호안끼엠호수와도 가깝다. 이 신도시의 중심인 35층 짜리 복합빌딩 내 호텔 운영은 호텔신라가 맡기로 했다.

하노이 스타레이크시티와 관련한 다양한 진행 상황과 여러 베트남 소식을 전하던 대우건설이 이번엔 상업용 부동산 데이터 기업 알스퀘어스타레이크시티 복합개발사업에 참여한다는 소식을 국민들에게 알렸다.

설날인 1일 스타레이크시티 개발 참여기업·금융기관들에 따르면, 알스퀘어는 베트남 하노이에 조성되는 스타레이크시티 H1HH1블록 복합개발사업 추진을 위한 투자계약을 대우건설, 교보증권, 제이알투자운용 등과 공동 체결했다고 한다.

최근 열린 투자계약식에는 한승 대우건설 신사업 추진 실장, 안신영 대우건설 상무, 윤여신 알스퀘어 영업총괄 대표(부사장)와 박유준 알스퀘어 상무, 한정수 교보증권 이사, 원동희 제이알투자운용 실장, 김관석 유진투자증권 상무, 전승환 삼구INC 상무, 사공훈 OTD코퍼레이션 대표, 강민석 우미글로벌 부장 등이 참석했다.

한편, 알스퀘어는 최근 베트남 부동산 개발회사인 KCN베트남과 공단 부지 분양과 공장·창고 임대차에 대한 독점 계약을 체결했다. KCN 베트남은 산업용 토지 250만㎡를 개발 중이며, 향후 300만㎡를 추가 개발할 계획이다. KCN 베트남의 모기업인 티엔 흐엉(Thien Huong) 그룹은 베트남 내 영국국제학교(BIS)와 은행, 상업용 부동산, 물류산업 등 다양한 분야에서 두각을 나타내고 있다.

이번 독점 계약으로 국내 기업들은 알스퀘어 베트남을 통해 ▷베트남 동나이(Dong Nai)성 호나이(Ho Nai) 공단 ▷동나이성 KCN 년짝(Nhon trach) 공단 ▷롱안(Long An)성 푸안탄(Phu An Thanh) 공단 ▷박장(Bac Giang)성 딴훈(Tan Hun) 산업공단 ▷하이퐁(Hai Phong) 딥(Deep) C 공단 ▷하이증성 안팟 (An Phat)공단 등을 분양받거나 임차할 수 있다.

