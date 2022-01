가호, 유튜브 누적 조회 수 1억 뷰 돌파…‘시작’, 무려 2300만뷰

가호 [인넥스트트렌드 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 가호의 공식 유튜브 채널이 지난 18일 조회수 1억뷰를 달성했다고 소속사 인넥스트트렌드가 19일 밝혔다.

가호는 지난 2019년 방영된 JTBC 드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST ‘시작’의 스튜디오 라이브 영상을 게재하며 2300만 뷰를 기록, 함께 공개한 밴드 버전 영상은 950만 조회 수를 기록하며 인기를 모았다.

가호의 유튜브 채널에는 다양한 음악의 커버 영상도 올라오고 있다. 특히 블랙핑크(BLACKPINK)의 ‘러브식 걸스(Lovesick Girls)’와 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’의 커버 영상은 각각 조회 수 500만 회를 뛰어넘었고, 로제(ROSE)의 ‘온 더 그라운드(On The Ground)’ 커버 영상은 450만 회, 방탄소년단(BTS)의 ‘라이프 고스 온(Life Goes On)’ 커버 영상은 270만 회 조회 수를 넘겼다.

또한 가호의 뮤직비디오 영상도 높은 조회수를 기록 중이다. 지난해 8월에 발매한 두 번째 싱글 ‘라이드(RIDE)’와 11월에 발표한 첫 정규 앨범 ‘파이어웍스(Fireworks)’의 타이틀곡 ‘라이트 나우(Right Now)’ 뮤직비디오 조회 수는 각각 약 200만 회를 기록했다.

