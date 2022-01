뮤지컬 ‘지킬앤하이드’ OST, 1만 장 매진

지킬 앤 하이드 [오디컴퍼니 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 스테디셀러 뮤지컬 ‘지킬앤하이드’의 OST가 사전 예약 하루 만에 전량 다 팔려나갔다.

제작사 오디컴퍼니는 최근 뮤지컬 ‘지킬앤하이드’의 공식 OST의 발매를 앞두고 사전 예약을 진행, 예약 판매 하루 만에 1만장 전량이 매진됐다고 18일 밝혔다.

이번 OST는 2006년 이후 15년 만에 발매된다. 뮤지컬 속 화제의 넘버인 홍광호의 ‘지금 이 순간(This is the Moment)’을 비롯해 신성록의 ‘얼라이브 2(Alive 2)’, 류정한의 ‘대결(The Confrontation)’ 음원이 순차적으로 공개됐다. 제작사 측은 OST 발매에 대한 팬들의 성원에 힘 입어 오는 21일부터 재판매를 결정했다.

‘지킬앤하이드’는 로버트 루이스 스티븐슨의 소설 ‘지킬박사와 하이드씨의 이상한 사건(Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde)’을 각색, 세계적인 작곡가 프랭크 와일드혼, 작가 레슬리 브리커스와 연출가 스티브 쿠덴의 협업한 스릴러 뮤지컬이다. 1997년 브로드웨이에서 초연, 국내에선 논레플리카(Non-Replica) 방식으로 국내 최정상의 크리에이티브 팀이 모여 한국적 정서에 맞게 재해석했다. 1인 2역을 오가는 화려하고 압도적인 퍼포먼스와 ‘지금 이 순간(This is the Moment)’을 비롯한 전설적인 명곡의 향연으로 매 회 벅찬 감동과 짜릿한 전율을 안기고 있다.

shee@heraldcorp.com