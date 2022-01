블랙핑크, ‘러브식 걸스’ 스포티파이 3억 스트리밍…9번째 대기록

블랙핑크 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 또 한 번의 기록을 세웠다. 통산 아홉 번째 3억 스트리밍 노래가 나왔다.

17일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 정규 1집 타이틀곡 ‘러브식 걸스(Lovesick Girls)’는 이날 스포티파이에서 스트리밍 3억회를 돌파했다. ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(5억), ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’(5억), ‘뚜두뚜두’(4억), ‘아이스크림(Ice Cream)’(3억), ‘마지막처럼’(3억), ‘붐바야’ (3억), 제니 솔로곡 ‘솔로(SOLO)’(3억), 리사 솔로곡 ‘머니(MONEY)’에 이어 블랙핑크 통산 9번째 3억 스트리밍 곡이다.

‘러브식 걸스(Lovesick Girls)’는 컨트리풍 기타 사운드 위로 서정적인 멜로디와 파워풀한 보컬이 어우러진 곡이다. 머리가 아픈 듯한 제스처나 큰 하트를 그리는 모양 등 사랑에 대한 다양한 감정을 직관적으로 표현한 포인트 동작들이 인상적이다.

이 곡은 발매 당시 세계 각국 주요 차트 상위권을 휩쓸었다. 미국 빌보드 핫100에서 59위를 기록했고, 글로벌 유튜브 송 톱 100차트서 2주 연속 1위에 올랐다.

블랙핑크는 스포티파이에서만 지금까지 총 20개 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 3억뷰 이상 스트리밍된 아홉 곡을 비롯해 ‘불장난’(2억), ‘휘파람’(2억), ‘프리티 새비지(Pretty Savage)’(2억), ‘포에버 영(Forever Young)’(2억), ‘돈트 노우 왓 투 두(Don’t Know What To Do)’(1억), ‘스테이(STAY)’(1억), ‘벳 유워너(Bet You Wanna)’(1억), ‘러브 투 헤이트 미(Love To Hate Me)’(1억), 로제 솔로곡 ‘온 더 그라운드(On The Ground)’, ‘곤(Gone)’(1억), 리사 솔로곡 ‘라리사(LALISA)’가 1억 스트리밍을 넘어섰다.

shee@heraldcorp.com