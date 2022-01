마리오프, 카니발 코퍼레이션과의 오랜 파트너십 강화

선박 전체 서비스 계약을 연장하여 크루즈 선박에 대한 포괄적이고 예방적인 유지 관리 프로그램을 제공한다

핀란드 반타, 2022년 1월 14일 /PRNewswire/-- 마리오프(Marioff)는 카니발 코퍼레이션(Carnival Corporation & PLC)과의 BluEdge™ Elite 서비스 계약을 5년 더 연장하여 현재 카니발 선박의 75대 크루즈선에 설치되어 있는 HI-FOG® 미분무 소화 시스템에 대한 예방적인 유지 관리 서비스를 제공한다. 미분무 소화 기술 부문의 선도적인 개발 기업인 마리오프는 건강하고 안전하며 지속 가능한 지능형의 건축 및 콜드 체인 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업인 캐리어 글로벌 코퍼레이션(Carrier Global Corporation)의 자회사이다.

Marioff has extended its BluEdge Elite service agreement with Carnival Corporation & PLC for an additional five years to provide preventive maintenance services for its HI-FOG water mist fire protection systems, pictured here inside an engine room aboard a Carnival cruise ship. Photo credit: Kari Palsila

마리오프의 BluEdge Elite 서비스 계약을 통해 카니발 선박에 대한 종합적이고 예방적인 유지 관리 프로그램을 제공하게 될 것이다. 또한 이번 계약에는 본 장비 제조업체의 예비 부품 인도, 연중무휴 대기 중인 긴급 지원 및 승무원 교육이 포함되어 있어, 마리오프와 카니발은 협력을 강화하고 승객과 승무원을 안전하게 보호하는 데 지속적으로 중점을 둘 수 있다.

마리오프의 해양 부서 디렉터인 카이우스 코바넨(Kaius Kovanen)은 "우리는 이번 광범위한 BluEdge 서비스 계약을 통해 신뢰를 얻게 된 것을 영광으로 생각하며, 승객, 승무원 및 카니발의 자산을 보호하는 카니발과의 장기적인 파트너십을 소중하게 생각합니다."라고 전했다. 이어 "서비스 계약에 따른 마리오프의 책임은 HI-FOG 시스템에 지속적으로 수명 주기 서비스를 제공하는 것입니다. 서비스 계약을 통해 카니발은 유지 관리 비용을 예측하고 최적화할 수 있으며, 무엇보다도 선박의 안전과 가동 시간을 극대화할 수 있습니다."라고 덧붙였다.

이번 계약에는 카니발 크루즈 라인(Carnival Cruise Line), 홀랜드 아메리카 라인(Holland America Line), 씨본 크루즈 라인(Seabourn Cruise Line), 프린세스 크루즈 라인(Princess Cruise Lines), 큐나드 라인(Cunard Line), 카니발 오스트레일리아(Carnival Australia), P&O 크루즈(P&O Cruises), 코스타 크루즈(Costa Cruises) 및 아이다 크루즈(Aida Cruises)가 포함된다.

마리오프 소개

마리오프(Marioff)는 고압수 미분무 소화를 주도적으로 개발하고 혁신하는 기업으로, HI-FOG 브랜드로 전 세계에 솔루션을 제공하고 있습니다. HI-FOG는 기존 살수 시스템보다 훨씬 적은 양의 물을 사용하여 화재를 안전하게 제어하고 진압하여 물로 인한 손상, 청소 시간, 가동 중단 시간을 단축합니다. 마리오프는 건강하고 안전하며 지속 가능한 지능형의 건축 및 콜드 체인 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업인 캐리어 글로벌 코퍼레이션(Carrier Global Corporation)의 자회사입니다. 보다 자세한 정보는 marioff.com에서 확인하실 수 있습니다.

Marioff has extended its BluEdge Elite service agreement with Carnival Corporation & PLC for an additional five years to provide preventive maintenance services for its HI-FOG water mist fire protection systems, currently installed aboard 75 cruise ships in Carnival’s fleet, including the Mardi Gras, pictured here.