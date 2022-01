코리아헤럴드-파이오니어 아카데믹스, 영어 소논문 경진대회 개최

코리아헤럴드-파이오니어 아카데믹스 에세이 콘테스트 2.21~3.21 한달간 진행



코리아헤럴드와 글로벌 리서치 교육 전문기관인 파이오니어 아카데믹스가 공동으로 국내외 청소년들을 대상으로 한 영어 에세이 대회를 개최한다.



코리아헤럴드는 다음달 21일부터 3월 21일까지 한달간 ‘헤럴드-파이오니어 아카데믹스 에세이 콘테스트’를 진행한다고 밝혔다. 지난해 10월에 첫 대회를 치른데 이어 올해 2회째를 맞는다.



이번 대회 역시 고등학생들을 대상으로 새롭게 주어진 3개 주제 중 하나를 선택하여 자신의 의견을 설득력 있게 제시하는 역량을 평가한다.



헤럴드-파이오니어 아카데믹스 에세이 대회는 전년도와 동일하게 소논문경진대회 형식으로 진행한다.



평가는 글로벌 고등학생 대상 리서치 프로그램을 진행해온 파이오니어

아카데믹스 소속 R&D 전문가 그룹에서 담당함으로써 객관성과 전문성을 확보했다. 대회 참가 학생들이 작성하여 제출한 에세이에 파이오니어 아카데믹스 소속 평가 전문가 그룹의 피드백을 받을 수 있다.



본 대회에 참가하는 모든 학생들에게는 참가증서를 수여함으로써 수상을 하지 못하더라도 대회 참가의 의미를 가질 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.



이번 대회에 맞춰 헤럴드-파이오니어 아카데믹스의 브라이언 쿠퍼 평가 디렉터는 수상 학생들을 대상으로 “뛰어난 논문을 써려면? (How to Write an Outstanding Research Article)” 이라는 주제로 3차례에 걸친 강연을 준비하고 있다고 전했다. 그는 해당 강연을 통해 한국 고등학생들의 에세이 작성 능력이 크게 성장하는데 도움이 되기를 바란다고 덧붙였다.



브라이언 쿠퍼는 “매년 전세계 고등학생들이 파이오니어 아카데믹스의 리서치 프로그램을 진행하고 있지만, 소논문 형식의 에세이 대회 진행은 한국에서 이번이 처음” 이라며 “한국 학생들의 많은 참여와 수준 높은 에세이를 기대한다”고 밝혔다.



에세이 컨테스트 참가 대상자는 고등학생 1학년부터 3학년까지이며, 제시 주제 3개 중 본인이 가장 자신 있는 주제를 선택하여 에세이를 작성하면 된다. 코로나 상황으로 인해 참가 신청 및 평가 모두 온라인으로 진행하며, 다음달 21일부터 3월 21일까지 4주간 접수한다.



시상은 각 부문별로 금상, 은상, 동상이 주어지며, 모두 헤럴드와 파이오니어 아카데믹스 공동 명의로 상장을 수여한다. 참가자 전원에게는 참가증서를 제공한다.



대회를 공동 운영하는 헤럴드에듀의 이정환 대표는 “헤럴드는 영어 글쓰기대회와 디베이트 대회를 오랜 기간 진행하면서 학생들의 글로벌 역량을 키워왔다고 자부한다” 면서 “세계 최고의 리서치 프로그램 운영 기관인 파이오니어 아카데믹스와 손을 잡고 소논문 에세이 대회를 통해 한국 고등학생들의 우수한 에세이 능력을 선보일 좋은 기회가 될 것 ” 이라고 밝혔다.

leejh@heraldcorp.com