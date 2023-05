김건 “북한판 IT 골드러시 반드시 실패할 것…민관 파트너십 강화”

이준일 북핵외교기획단장과 정 박 미국 대북특별부대표(왼쪽). [외교부 제공]

[헤럴드경제=최은지 기자] 김건 한반도평화교섭본부장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 북한 IT 인력 활동 차단 방안 마련을 위한 민관 심포지엄에서 “북한판 IT 골드러시가 반드시 실패할 것이며, 북한이 불법적인 IT 활동을 통해 단 한 푼도 벌어들이지 못하도록 해야 한다”며 “국제사회 및 민간 분야 등 우리 모두가 함께 노력해야 한다”고 밝혔다.

외교부에 따르면 한미 양국이 공동으로 개최한 이번 민관 심포지엄에는 양국 정부 대표단을 포함해 약 20개국의 정부와 민간 인사 120여명과 30개의 IT 기업들이 참석했다.

김 본부장은 환영사에서 “북한이 암호화폐 탈취 및 IT 인력을 통한 자금 확보에 주력해 왔고, 이를 위해 북한 전역에서 인재를 모집하고 있다”며 “북한은 어떠한 책임도 부담하지 않는 IT 프리랜서들을 정권 차원에서 양성하는 온상지로, 불법적인 사이버 활동을 통해 자금을 벌어들이는 등 북한판 골드러시가 진행되고 있다”고 평가했다.

이어 “북한 IT 인력의 대다수가 군수공업부, 국방성 등 유엔 안보리 제재 대상 기관에 소속되어 있어 이들의 수익 대부분이 북한의 불법적인 핵·미사일 프로그램 개발에 사용되고 있다”며 “이들은 노동허가 없이 해외에서 근무하면서 체류국의 이민 제도를 교란시킬 뿐 아니라, 보이스피싱 프로그램과 탈취한 개인정보를 범죄조직에 판매하는 등 공공안전을 위협하고 있다”고 지적했다.

김 본부장은 북한 IT 인력의 활동 수법을 식별하고 이에 대응하기 위한 폭넓은 공조가 중요하다고 강조하며 미국 시민으로 신분을 위장하여 미국 기업에 취업한 북한 IT 인력을 최근 미국 법무부가 성공적으로 적발한 사례를 언급했다.

그는 “자국 관할권 내에 북한 IT 인력이 체류 중임을 인지하게 되면 이들을 신속하게 추방해야 한다”며 “북한 IT 인력이 사용하는 차명 계좌를 차단하고 불법 자금을 동결하기 위해 민관 파트너십을 강화해야 한다”고 말했다.

정 박 미 국무부 대북특별부대표는 환영사에서 “북한 IT 인력 활동에 대해 조치를 취해 역내 불안정을 증가시키고 미국 및 전세계 동맹국에 위협을 가하는 핵미사일 프로그램에 대한 자금 조달을 차단해야 한다”며 “북한 IT 인력이 미국 기업에 취업하는 경우가 때때로 발생하며 이로 인해 기업들이 해킹당하거나 장기적 피해를 입는 경우도 있다”고 경고했다.

심포지엄 참석자들은 북한 IT 인력의 활동 양상 및 제재 회피 수법과 관련한 구체적 사례를 공유하고, 블록체인 개발 회사 임원으로 위장 취업하고 위장 취업한 회사를 대상으로 한 악성 사이버 활동에 관여하는 등 그 수법이 계속 진화하고 있다는 데 공감했다.

또한 북한이 IT 인력을 해외로 파견해 수익을 벌어들이고 있는 것이 다수 유엔 안보리 결의에 반하는 행위라며 각 회원국들이 해외에 불법 체류하면서 위장 취업하고 있는 북한 IT 인력을 국외로 추방하기 위해 국제 공조를 강화하는 방안에 대해 협의했다.

외교부는 “구인구직 플랫폼과 글로벌 결제 플랫폼 기업 등 IT 기업들은 북한 IT 인력들의 신분 위장 수법 및 활동 양상에 대한 평가와 민간 차원의 대응 노력을 소개하고, 앞으로 민관 간 정보교류 및 정책 공조를 더욱 강화해 나갈 필요성에 대해 공감했다”고 전했다.