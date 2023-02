中이 대만 침공한다면 우리나라는…엇갈리는 의견[데이터 르포]

빅데이터 분석…1030 “도와야”·4050 “반대” 다수

대만과 인접한 중국 푸젠성 핑탄섬 인근의 대만해협으로 선박들이 지나가고 있다. [자료]

[헤럴드경제=최은지 기자] 중국이 2027년까지 대만을 침공하기 위한 준비를 하고 있다는 시나리오와 관련해 실제 대만 침공시 우리나라가 대만을 도와야 하는지에 대한 여론은 현재까지 분분한 것으로 나타났다.

앞서 미국과 중국이 2년 후에 전면전을 벌일 것이라는 미 공군 4성 장군의 발언에 워싱턴 정가가 술렁였다. 워싱턴포스트(WP)는 지난달 27일(현지시간) 마이클 미니한 미 공군 공중기동사령부 사령관이 11만 장병들에게 보낸 메모에서 “2025년에 우리가 싸울 것이란 게 나의 직감”이라면서 중국과의 잠재적 충돌에 대비해야한다고 경고했다고 보도했다.

공화당 소속의 마이클 매콜 하원 외교위원회 위원장은 “나는 그가 틀렸기를 바라지만, 그가 옳다고 생각한다”며 미니한 장관의 발언에 힘을 실었다. 반면 하원 군사위원회 민주당 간사 애담 스미스 의원은 “중국과의 전쟁은 피할 수 없는 것도 아닌데다, 발생할 가능성도 매우 낮다”며 일축했다.

미 국방부 내에서 잇따라 중국의 대만 침공 가능성을 시사하는 발언이 나오고 있다. 미국의 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)는 지난달 9일 24차례의 시뮬레이션을 돌린 ‘다음 전쟁의 첫 전투(The First Battle of the Newt Wad)’ 보고서에서 2026년 중국군이 대만 상륙작전을 감행하는 ‘워 게임’을 가정한 결과 중국의 목표 달성은 실패하고, 대만은 물론 미국 등 관련국들도 큰 손실을 입을 것으로 전망했다.

CSIS는 한국은 중립 또는 매우 제한적인 수준의 원조를 제공할 것이라고 예상했다. 실제 이러한 상황이 발생할 경우 한국은 어떤 선택을 해야 할까. 온라인에서도 현재까지 의견이 분분한 것으로 나타났다.

5일 헤럴드경제가 헤럴드경제가 총회원수 약 18만명을 보유한 정치 데이터 플랫폼 ‘옥소폴리틱스’를 통해 빅데이터 분석한 결과, 중국이 대만을 침공하면 우리나라가 대만을 도와야하는지 묻자 40.7%는 ‘찬성’, 24.9%는 ‘반대’인 것으로 나타났다. 34.4%는 ‘중립’으로 현재까지 이 문제에 대해 의견이 분분한 것으로 풀이된다.(정치 성향별 가중치 부여값)

성향별로는 보수층에서는 ‘찬성’이, 진보층에서는 ‘반대’의 경향이 두드러지는 것으로 나타났다. 보수층에서는 68.6%, 중도보수층에서는 61.9%가 ‘찬성’인 것으로 조사됐다. ‘반대’는 각각 11.4%, 11.9%였다.

반면 진보층에서는 55.8%가 ‘반대’인 것으로 나타났다. 다만 ‘중립’을 표시한 층이 두터운 것이 특징이다. 진보층에서는 34.9%가 ‘중립’, 9.3%가 ‘찬성’이었다. 중도진보층에서는 ‘반대’ 28.6%, 찬성 23.2%였고, ‘중립’은 48.2%로 다수였다. 중도층에서도 ‘반대’ 16.8%, ‘찬성’ 40.7%였고 ‘중립’이 42.5%로 다수였다.

연령별로는 의견이 더욱 뚜렷하게 나뉘는 경향을 보였다. 10대는 40.5%, 20대는 47.1%, 30대는 40.4%가 ‘찬성’을, 40대는 50.7%, 50대는 62.5%로 ‘반대’를 선택했다. 다만 1030세대에서 ‘중립’은 각각 44.6%, 37.7%, 37.7%로 명확한 의사를 결정하지 못한 층이 두터웠다.