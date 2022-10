[르포] “방탄 진짜 대단하대예”…부산 시민 모두가 오늘만큼은 ‘아미’

‘아미’ 딸·여자친구와 함께…다양한 연령층 관객 모여 ‘축제의 장’으로

대중교통 안내하고 짐 함께 들어주고…성숙한 부산 시민의식 눈길

“앞으로 언제 하게 될지”…‘엑스포’ 위해 여운 가득 무대 펼친 BTS

이제 정부의 몫…내년 1~3월 실사단 방한·3차례 경쟁PT에 ‘사활’

방탄소년단의 입대 전 마지막 완전체 콘서트 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제(부산)=최은지 기자] “방탄이들 진짜 대단하대예”

16일 부산에서 만난 한 시민은 “진짜 대단하다”며 재차 강조했다. 2019년 이후 3년 만에 부산에서 공연하는 방탄소년단(BTS)의 인기에 시민들도 깜짝 놀랐다.

전날 부산 아시아드주경기장에서 개최된 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 방탄소년단(BTS) ‘옛 투 컴 인 부산’(‘Yet To Come in BUSAN)을 전후해 마스크, 캐리어, 후드 티셔츠 등 ‘보라색 아이템’을 장착한 ‘아미’들로 가득했다.

5만여명 인원을 수용한 아시아드주경기장은 물론, 대형 스크린으로 생중계를 한 부산항국제여객터미널 야외주차장과 해운대 특설무대에서 1만2000명까지 부산 전역이 보랏빛으로 가득했다. 부산 북항은 2030 엑스포 개최 예정 장소라는 상징성이 있다.

특히 국내 콘서트로는 지난 3월 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 펼쳐진 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-서울' 이후 7개월 만에 개최된 데다 항공편 운항이 증대되면서 전 세계 아미가 부산으로 집결했다.

이번 공연은 ‘아미’만의 무대가 아닌, 부산 시민이 함께 즐기는 축제의 장으로 진행됐다. ‘아미’인 중학생 딸과 함께 콘서트를 보러 온 아빠, ‘아미’인 여자친구와 함께 데이트를 즐기는 커플까지 다양한 연령층의 관객들이 눈에 띄었다.

전세계에서 모인 글로벌 팬들을 환영하는 성숙한 시민의식도 눈에 띄었다. 언어는 문제가 되지 않았다. 버스나 지하철 등 대중교통 이용방법을 알려주는 시민들, 다시 먼 길을 떠나는 ‘아미’들의 무거운 짐을 함께 올려주는 시민들까지 곳곳에서 훈훈한 광경이 연출됐다.

다만 전날 SK 주식회사 C&C 데이터센터의 화재로 전날 오후 3시 30분쯤부터 카카오톡과 포털 사이트 ‘다음’을 비롯한 다수의 카카오 서비스에 오류가 생기면서, 공연을 기다리며 한껏 들뜬 마음을 실시간으로 공유하지 못한 아쉬움이 여기저기서 나왔다.

BTS 멤버들은 이번 공연에 대해 복잡한 감정을 드러냈다. 현장에서 팬들의 함성을 느끼는 무대는 언제나 기다려왔지만, 이번 콘서트가 ‘2030 세계박람회 유치’를 위해 기획되면서 공연장이 한 차례 바뀌는 등 여러 가지 제약을 감내해야 했기 때문이다. 슈가 씨는 “우여곡절이 많았지만 지나간 것은 지나간 것”이라며 “오늘 즐거운 기억을 만들었다는 것이 중요하고 의미 있다”고 말했다.

특히 7명 멤버 전원이 함께하는 콘서트 무대가 향후 언제 개최할지 기약이 없는 상황이다. 진 씨는 “잡혀있는 콘서트는 마지막이었다”며 “앞으로 콘서트를 언제 하게 될까, 다시 할 수 있을까, 이 시간을 많이 담아둬야겠다고 생각했다”고 했다.

잠시 ‘쉼표’를 찍고 있는 BTS가 ‘2030 부산세계박람회’ 홍보대사로 역할을 한 만큼, 이제 ‘2030 부산세계박람회’ 유치를 위한 노력은 정부의 몫으로 남았다. BTS가 이번 공연으로 ‘부산’을 전세계에 알리는 데 기여했다면, 정부는 ‘왜 부산이어야 하는가’에 대해 설득을 해야 한다.

15일 2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 방탄소년단(BTS)의 단독 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in Busan)이 열리는 부산 아시아드주경기장을 찾은 인도네시아 '아미' 아드리아나씨가 손팻말을 들고 기념사진을 찍고 있다. [연합]

현재 사우디아라비아 리야드와 이탈리아 로마와 함께 3파전의 양상으로 경쟁하고 있다. ‘오일 머니’를 등에 업고 공세적으로 나서고 있는 사우디와 ‘유럽’이라는 지역적 장점을 가진 이탈리아와의 싸움은 녹록하지 않다.

한덕수 국무총리가 지난 6월 2030 엑스포 개최후보국의 2차 경쟁PT를 마쳤고, 정부는 지난 9월7일 14개분야, 61개 항목에 대한 유치계획서를 제출했다. 내년 1~3월 중에는 국제박람회기구(BIE) 실사단이 한국을 방문해 유치계획서 내용을 직접 점검하고, 관련 보고서를 170개 회원국에 공유한다.

특히 올해 11월과 내년 6월, 개최지가 최종 결정되는 2023년 11월 등 세 차례의 경쟁PT를 거쳐야 한다. 정부 관계자는 “향후 가장 중요한 일정은 실사단 방문”이라며 “유치위원회는 170개 회원국을 직접 찾아가 고위급, 관계자 만나 교섭을 활발하게 하면서 노력을 지속적으로 경주해 나갈 것”이라고 말했다.