아이 2명이 파도에 휩쓸려 가는 것을 보고 망설임 없이 바다로 뛰어든 50대 군인 2명이 정작 심정지 상태로 병원에 실려갔다. 아이들은 무사히 구조됐지만, 이들을 구하려던 이들은 자신의 안전을 지키지 못했다.

속초해양경찰서는 26일 오후 2시 10분께 강원 고성군 화진포 콘도 앞 해상에서 발생한 사고 관련, 아이들을 구조하려던 성인 남성 2명이 의식 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌다고 밝혔다.

이날 오후 화진포 남단 인근 콘도 앞 해변에서 아이 2명이 파도에 쓸려 떠내려간다는 신고가 속초해경에 접수됐다. 신고를 받은 해경과 소방은 인력 45명과 장비 13대를 투입해 구조 작업에 나섰다.

당시 현장에서는 아이들의 아버지와 인근에 있던 군인 2명이 먼저 바다에 뛰어들어 구조를 시도했다. 이 가운데 아이들과 아버지는 스스로 헤엄쳐 나와 안전하게 해변에 도착했다. 그러나 구조에 나섰던 군인 2명은 미처 빠져나오지 못했고, 결국 출동한 해경과 민간구조요원에 의해 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨진 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.