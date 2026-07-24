[헤럴드경제=김주리 기자] SK이터닉스가 한 달 만에 주가가 두 배 이상 치솟으며 강세를 이어가고 있다. 외국인과 기관의 대규모 매수세가 유입된 가운데, 주가가 국내 증권사들이 제시한 목표주가마저 넘어서는 등 가파른 상승세를 보이고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 SK이터닉스는 지난달 23일부터 전날까지 한 달 동안 113.79% 상승했다. 주가는 3만7700원에서 8만600원으로 뛰었으며, 전날에는 가격제한폭까지 오르며 상한가를 기록했다.

수급은 외국인과 기관이 주도했다. 같은 기간 외국인은 1406억원, 기관은 995억원어치의 주식을 순매수한 반면 개인투자자는 2638억원어치를 순매도했다.

시장에서는 미국과 이란을 둘러싼 지정학적 긴장으로 국제 유가가 상승하면서 신재생에너지 관련 종목에 대한 투자심리가 개선된 점을 주가 상승 배경으로 보고 있다. 풍력과 태양광, 에너지저장장치(ESS) 사업을 영위하는 SK이터닉스는 대표적인 신재생에너지 관련주로 꼽힌다.

주가가 단기간 급등하면서 증권가 목표주가도 이미 넘어섰다. 이달 국내 증권사들이 제시한 목표주가는 6만~6만6000원 수준이다. 하나증권은 지난 16일 목표주가를 기존 6만원에서 6만6000원으로 상향 조정했지만, 현재 주가는 이보다도 높은 수준에서 거래되고 있다.

증권업계는 국제 유가 상승과 함께 기업들의 RE100(재생에너지 100%) 이행 수요 확대가 중장기 성장 동력으로 작용할 것으로 전망하고 있다.

유재선 하나증권 연구원은 “정부가 RPS(신재생에너지 공급의무화제도) 고정가격계약의 중도 해지를 허용하는 방안을 검토하고 있다”며 “기존 장기계약으로 묶여 있던 태양광 발전 물량이 시장에 나오면 PPA(전력구매계약) 전환이 확대될 가능성이 있다”고 분석했다.

이어 “아직 세부 내용은 확정되지 않았지만 매년 증가하는 태양광 신규 설비와 풍력 입찰 확대, SK그룹 계열사의 RE100 수요 등을 고려하면 개발 파이프라인이 빠르게 확대될 수 있다”고 전망했다.

KKR과 SK그룹이 합작법인(JV)을 설립하고 그룹의 재생에너지 사업을 이관하기로 한 점도 긍정적인 요인으로 꼽힌다. 향후 JV의 사업 구조와 수익 배분 방식이 구체화될 경우 실적 개선 폭이 더욱 커질 수 있다는 분석이다.

조혜빈 교보증권 연구원은 “RE100 이행 압박과 AI 데이터센터 확대에 따라 PPA 수요가 지속적으로 증가할 것”이라며 “AIDC(인공지능 데이터센터) 특별법에서 LNG가 제외되면서 재생에너지 PPA 사업을 추진하는 SK이터닉스의 역할이 더욱 부각될 것으로 예상된다”고 말했다.

다만 단기간에 주가가 급등한 만큼 변동성 확대 가능성도 배제할 수 없다는 지적이 나온다. 증권가에서는 향후 실적 개선과 정책 변화, RE100 수요 확대 등이 현재의 높은 기업가치를 뒷받침할 수 있을지가 주가의 추가 상승 여부를 결정할 핵심 변수로 꼽고 있다.