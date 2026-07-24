[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 프로미스나인 멤버 이채영이 전자담배 루머를 해명했다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘입만열면’에는 ‘당신의 며느리에게 투표하세요’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 프로미스나인 이채영, 이나경이 게스트로 출연해 거짓말 탐지기를 하는 모습이 그려졌다.

MC 이용진은 두 사람에게 “거짓말 탐지기를 통해서 밝히고 싶은 게 있냐”라고 물었고, 이채영은 망설임 없이 “저는 비흡연자다”라고 말했다.

그는 “예전에 올린 사진에 전자담배가 찍혔다. 저와 멀리 있었고 핑크색이라 전자담배인지 몰랐다. 그런데 많은 분들이 한치의 의심도 없이 ‘안피우는 게 오히려 이상하다’고 하더라. 전자담배 업체들로부터 평생 협찬 제안도 받았다. 저는 정말 담배를 피우지 않는다”라고 강조했다.

거짓말 탐지기 결과 비흡연자임이 확인된 이채영은 “연관 검색어 지워달라. 저 태어나서 담배 한 번도 피운 적 없다. 많은 분들이 의심도 안 해서 더 억울했다. 되게 필 것 같았나 보다”라고 억울함을 토로했다.

이채영은 2018년 Mnet ‘아이돌학교’를 통해 결성된 프로미스나인으로 데뷔했다. 그러나 2023년 올렸던 사진에 전자담배로 추정되는 물체가 찍혔다는 이유로 흡연 논란에 휘말렸다. 이채영은 문제의 사진을 빠르게 삭제했지만, 네티즌들은 ‘담배는 기호품일 뿐’이라는 쪽과 ‘그래도 조심했어야 한다’는 쪽으로 나뉘어 설전을 벌였다.