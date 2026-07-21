[헤럴드경제=채상우 기자] 장마철 비가 온 뒤 안전을 위해 계곡 출입을 통제한 것에 대해 “자유를 뺐겼다”는 불만을 현직 소방관이 공개적으로 저격했다.

소방관이자 작가로 활동 중인 백경(필명)은 지난 20일 자신의 X(옛 트위터) 계정에 계곡 출입 통제를 비판한 한 누리꾼의 글을 공유했다.

해당 누리꾼은 “장인·장모를 모시고 한 시간 반을 운전해 계곡에 왔는데 행정안전부 지시로 출입이 통제됐다”며 “내가 계곡에서 내가 알아서 물놀이하겠다는데 나라가 왜 막느냐”고 불만을 표출했다.

이어 “비도 오지 않고 물살도 잔잔한데 점점 사소한 것부터 자유를 빼앗기는 느낌”이라며 “공산국가 같다”고 했다.

이에 백경은 “이맘때 계곡 구조 출동을 자주 나가는데, 절반은 물속에 가라앉은 지 오래된 사람을 건져 올리는 출동”이라며 “구조대원들은 불어난 흙탕물 속으로 끊임없이 몸을 던지고, 물가에는 떠오르지 않는 사람을 애타게 부르는 목소리가 밤새 메아리친다”고 회상했다.

이어 “‘아빠, 아빠’, ‘여보, 여보’, ‘형, 형’이라는 절규를 한 번이라도 들어봤다면 물이 불어난 계곡의 출입 통제를 두고 자유를 빼앗겼다거나 공산국가라는 헛소리는 하지 못할 것”이라고 했다.

백경은 “0마음대로 죽을 수 있는 자유도 자유라고 부르고 싶다면 그렇게 하라”면서도 “다만 소중한 사람을 잃은 뒤 애먼 사람들을 원망하지는 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

한편 백경은 현직 소방관으로 활동하며 구조 현장의 경험을 담은 에세이 ‘당신이 더 귀하다’를 출간한 바 있다.