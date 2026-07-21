113억원 규모 국책과제 주관기관 선정 2029년까지 20㎾급 시스템 개발

[헤럴드경제=권제인 기자] 코렌스 그룹 계열사인 케이퓨얼셀이 차세대 잠수함용 연료전지 시스템 개발에 나선다고 21일 밝혔다.

케이퓨얼셀은 한국에너지기술평가원이 지원하는 ‘신재생에너지핵심기술개발사업’의 주관연구개발기관으로 최종 선정돼 총 113억 원 규모의 연구개발비를 확보했다.

이번에 선정된 과제는 상용 연료전지 스택을 활용한 질소순환형 혼합가스 기반 20㎾급 잠수함용 연료전지 시스템 개발’이다. 케이퓨얼셀은 2029년 12월까지 국산 잠수함용 연료전지 기술 고도화에 나선다.

이번 사업은 산학연 및 수요기업이 컨소시엄을 구성해 추진된다. 주관기관인 케이퓨얼셀을 중심으로, 숭실대학교 산학협력단, 울산테크노파크 등이 공동연구개발기관으로 참여한다. 또한 HD한국조선해양은 공동연구개발기관으로 참여하는 동시에 최종 개발 결과물을 활용하는 수요기업 역할도 수행해 상용화 및 실증 가능성을 높일 예정이다.

현재 잠수함에 주로 적용되는 순산소형 공기불요추진체계(AIP)는 외부 공기 공급 없이 장시간 잠항이 가능한 기술로, 저소음·장시간 잠항 성능을 바탕으로 잠수함 추진 체계에 널리 활용되고 있다. 케이퓨얼셀 주관 컨소시엄은 이를 한 단계 더 발전시켜 질소-산소 혼합가스 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 가스 공급·순환·제어 기술을 확보한다는 방침이다.

이를 통해 기존 AIP 잠수함 체계의 선택 폭을 넓히고 운용 목적에 맞춰 효율성과 안전성을 더욱 높인 차세대 고신뢰성 잠수함용 추진 기술을 구현할 계획이다.

케이퓨얼셀은 해당 기술이 중·소형 잠수함은 물론 무인잠수정(UUV)과 해양 감시·탐사 체계 등 장시간 잠항이 필요한 다양한 해양 무인 플랫폼의 동력원으로 폭넓게 활용될 것으로 기대했다. 또한 잠수함 및 해양 무인체계의 운용 범위와 활용성이 더욱 확대될 것으로 내다봤다.

케이퓨얼셀 관계자는 “이번 정부과제 주관기관 선정은 케이퓨얼셀의 연료전지 시스템 통합 및 제어 기술력이 국가 해양 방위산업의 미래를 이끌 핵심 기술로 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “HD한국조선해양 등 파트너들과 긴밀한 협력 체계를 구축하고, 기존 AIP 체계를 한 단계 더 발전시켜 안전성과 운용 효율성, 경제성을 높인 차세대 해양 연료전지 시스템을 성공적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

2021년 출범한 케이퓨얼셀은 수소 연료전지 전문기업으로, 차량용 연료전지 시스템과 핵심 부품(스택·BOP)을 자체 개발·생산해 국내 완성차 업체에 공급하고 있다. 축적된 기술력을 바탕으로 선박·건물·데이터센터용 연료전지로 사업을 확대하고 있으며, 국내 OEM 공급 실적을 기반으로 해외 시장 공략과 글로벌 파트너십 확대도 추진 중이다.