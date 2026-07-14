[헤럴드경제=이명수 기자] 스타벅스코리아가 잠정 연기했던 올해 여름철 e-프리퀀시 행사를 진행하지 않기로 결정했다.

14일 연합뉴스에 따르면, 스타벅스코리아는 전날 사내 내부망을 통해 애초 지난달 2일부터 이달 26일까지 시행 예정이었던 ‘2026 서머 e프리퀀시’를 진행하지 않는다고 공지했다.

스타벅스는 공지문에서 “고객 신뢰 회복을 최우선으로 하고, 내부 체계 정비에 더욱 힘을 쏟기 위해 올해 서머 e-프리퀀시는 진행하지 않는 것으로 결정됐다”고 밝혔다.

e-프리퀀시 마케팅·이벤트는 스타벅스를 대표하는 행사로, 매년 여름과 겨울에 한 차례씩 진행해 왔다.

미션 음료를 포함한 제조 음료를 구매해 조건을 충족한 고객에게 증정품을 제공하는 이벤트다. 선착순으로 제공되는 한정판 아이템이 매번 완판되며 스타벅스의 상징적인 프로모션으로 자리를 잡았다.

업계 관계자는 “e-프리퀀시는 연중 주목도가 가장 높은 대표 마케팅 행사”라며 “이를 고려할 때 행사를 전면 취소한 것은 쉽지 않은 결정”이라고 말했다.

아울러 여름 신제품 출시가 한 달 이상 지연되면서 예년보다 짧아진 여름 프로모션 일정도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

또 지난 5월 ‘탱크 데이’ 등 민주화운동 비하 논란 이후 최근 배재고 야구부의 부적절한 응원 구호 사태로 논란이 재점화하며 여론 부담이 커졌기 때문이라는 분석도 제기된다.

다만, 스타벅스코리아는 여름철에 수요가 높은 아이스 음료를 중심으로 다수의 식사대용식(푸드)과 상품(굿즈) 등을 선보이는 서머 프로모션은 진행하고 있다.

스타벅스코리아는 지난달 23일 ‘파인애플 블루 코코 프라푸치노’, ‘라이트 유자 레몬 블렌디드’, ‘씨솔트 카라멜 콜드 브루’, ‘씨솔트 폼 블랙 티’ 등 4종의 여름 신제품을 선보였다.

스타벅스코리아의 신제품 출시는 지난 봄철 이후 69일 만이다.

아울러 지난 7일까지 기존 회원을 대상으로, 오는 31일까지는 신규 가입한 회원을 대상으로 무료 음료와 푸드 할인 혜택을 제공하는 ‘스타벅스 리워드 서머 쿠폰’ 이벤트를 진행 중이다.

스타벅스 리워드는 공식 홈페이지나 모바일 애플리케이션(앱)에 가입한 회원을 대상으로 운영하는 멤버십 프로그램이다.