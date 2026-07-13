교통망 확충과 가시성을 갖춘 상업시설에 대한 수익형 부동산 시장의 관심이 이어지고 있다. 지하철역과 버스정류장, 주요 교차로 등 유동인구가 집중되는 입지는 상권 형성에 영향을 미치는 주요 요소로 꼽힌다.

특히 신규 도시철도 개통이 추진되는 지역은 교통 접근성 개선과 함께 주변 유동인구 변화가 기대된다. 여기에 신호등과 버스정류장 등 보행자의 체류가 발생하는 동선과 상가의 가시성이 더해질 경우 매장 접근성과 노출 효과를 높일 수 있다는 평가다.

이러한 가운데 경북 경산시 압량읍 부적리 일원에 위치한 ‘경산 아이파크 단지 내 상가’가 분양 중이다. 상가는 지하 1층~지상 1층, 총 33실 규모로 조성됐으며 연면적은 약 2,686㎡다.

단지 인근에는 대구도시철도 2호선 압량연장선이 추진되고 있다. 대구시가 지난해 6월 발표한 도시철도망 구축계획안에 따르면 압량연장선은 현재 2호선 종점인 영남대역에서 압량읍까지 약 1.2㎞를 연장하는 사업이다.

향후 사업이 추진될 경우 압량읍 일대 교통 접근성 개선과 함께 주변 상권에도 변화가 나타날 것으로 기대된다.

‘경산 아이파크 단지 내 상가’는 왕복 4차선 사거리 코너에 위치하며 신호등과 인접해 있다. 상가 전면부는 어린이보호구역으로 지정돼 차량 제한속도가 시속 30㎞로 운영되는 구간이다. 보행자와 차량 운전자에게 상가 전면부가 노출되는 입지적 특성을 갖췄다.

주변 주거 배후수요도 확보했다. 입주를 마친 신대부적지구 약 4,000세대를 비롯해 경산 아이파크 1차와 향후 입주 예정인 경산 아이파크 2차 745세대 등을 포함해 일대 약 6,500세대 규모의 주거 수요가 형성될 것으로 예상된다.

일부 호실에는 편의점 브랜드의 임차의향서가 접수된 것으로 알려졌다. 분양 측에 따르면 107호와 108호는 국내 주요 편의점 브랜드들로부터 직영 임차의향서를 접수했다.

단지 내 상가 관계자는 “도시철도 연장 추진과 사거리 코너 입지, 주변 주거 배후수요 등을 바탕으로 상업시설에 대한 문의가 이어지고 있다”며 “향후 교통망과 주거 인프라 확충에 따른 상권 변화를 기대하고 있다”고 말했다.

‘경산 아이파크 단지 내 상가’는 경북 경산시 압량읍 부적리 일원에 위치한다.