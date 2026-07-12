[헤럴드경제=장연주 기자] 올 상반기 육아휴직급여 수급자가 10만명을 넘으며 연말까지 수급자 수가 역대 최대치를 기록할 것으로 전망된다. 특히 ‘아빠 육아휴직’ 비율은 38.8%로 증가세를 이어갔다.

고용노동부는 12일 이런 내용이 담긴 ‘2026년 상반기 육아휴직 등 일·가정 양립지원 제도 활용 실적 분석 결과’를 발표했다.

올 상반기 육아휴직과 육아기 근로시간 단축, 출산전후 휴가, 배우자 출산휴가 등 일·가정 양립지원 제도 4개의 수급자 수는 총 19만9911명이다.

이는 지난해 같은 기간 수급자 수 17만1966명 보다 16.2%(2만7945명) 늘어난 수치로, 지난해 전체 수급자 수인 34만2000명의 절반을 훌쩍 넘겼다.

이에 따란 현 추세라면, 올 연말에는 육아휴직자 수가 역대 최대치를 기록할 전망이다.

올 상반기 육아휴직급여 수급자는 10만3983명으로 전년(9만4993명)에 비해 9.5%(8990명) 증가했다.

남성 육아휴직급여 수급자가 4만320명으로 전체 수급자의 38.8%를 차지했다.

남성 육아휴직 비중은 2024년 처음으로 30%대를 넘어선 후 지난해 상반기 36.5%, 올해 상반기 38.8%로 꾸준한 증가세다.

육아휴직 급여가 인상되고 제도 사용 여건도 좋아진 것이 남성 육아휴직이 늘어난 이유로 꼽힌다.

노동부는 “아빠 육아가 더 이상 이례적인 게 아니라 우리 사회의 새로운 표준으로 자리 잡아가고 있는 것”이라고 밝혔다.

한편, 노동부는 일·가정 양립지원 제도가 보다 활성화하도록 올해 하반기에도 제도 개선을 지속 추진한다는 계획이다.

내달 20일부터는 단기 육아휴직을 사용할 수 있다.

자녀의 휴원·휴교나 방학, 질병·사고로 인한 입원, 감염병에 따른 등원·등교 중지 등 단기간 돌봄 공백이 발생할 경우, 연 1회에 한해 1주 또는 2주간 일주일 단위로 사용할 수 있다. 1주만 사용해도 육아휴직급여가 지급된다.

또 9월18일부터는 ‘배우자 지원 3종 세트’가 시행된다.

배우자 유산·사산 휴가를 5일 범위에서 최초 3일은 유급으로 쓸 수 있다.

출산 후에만 가능했던 배우자 출산전후 휴가는 출산 예정일 50일 전부터 사용할 수 있게 된다.

남성 근로자도 유산·조산 등 위험이 있는 임신 중인 배우자를 돌보기 위해 자녀 출생 전부터 육아휴직 사용이 가능해진다.

아울러 올 11월27일부터는 연간 6일의 난임치료 휴가 중 유급기간이 2일에서 4일로 확대된다.