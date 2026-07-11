[헤럴드경제=김보영 기자] 건강 관리와 체중 감량을 위해 양배추를 찾는 사람이 많다. 하지만 2~3일만 지나도 쉽게 물러지는 탓에 보관상의 어려움이 크다. 양배추는 수분이 90%에 달해 칼로리는 낮지만, 다른 채소에 비해 갈변되고 상하는 속도가 빠르다.

이런 가운데 양배추를 오랫동안 신선하게 보관할 수 있는 간단한 방법이 소셜미디어에 소개돼 주목받고 있다. 최근 스레드에는 “양배추에 이쑤시개 3개를 꽂았더니 한 달이 넘어도 싱싱하다”는 글이 올라왔다.

작성자는 “너무 신기하다”며 “한 달이 넘어도 싱싱해서 당황스럽다. 이제 버리지 말고 이쑤시개를 꽂으면 된다”고 말했다. 함께 공개된 사진을 보면 5월 말 구매한 양배추가 7월 초에도 갈변이나 무름 없이 싱싱한 상태를 유지하고 있는 모습이다.

해당 게시물은 4500개 넘는 좋아요를 받으며 뜨거운 관심을 받았다. 누리꾼들은 “스레드를 하면서 본 것 중 가장 감동적인 팁이다”, “올해 본 콘텐츠 중에 가장 유익하다”, “과하다 싶을 정도로 빨리 상하는 게 양배추인데 정말 꿀팁이다” 등의 반응을 보였다.

“양배추 생장점 파괴하면 신선도 오래 유지 가능”

이는 양배추 심지에 이쑤시개를 꽂아 생장점을 파괴하는 원리다. 채소는 수확된 뒤에도 심지를 중심으로 계속 성장하려고 하는데, 이 과정에서 잎의 수분과 양분을 빨아들이면서 갈변과 시듦이 나타난다. 이때 생장점을 제거하거나 손상시키면 이러한 성장이 멈춰 신선도를 더 오래 유지할 수 있다.

채소·과일 관리 관련 책을 여러 권 펴낸 일본의 전문가 ‘야사이 트리세츠’는 “양배추는 수확돼 매장에 진열된 뒤에도 살아 있는 상태”라며 “심지 윗부분을 포크로 찔러 생장점을 파괴하면 신선도를 오래 유지할 수 있다”고 설명했다.

그는 “이쑤시개를 사용하는 방법이 널리 알려져 있지만 심지가 단단해 깊숙이 찌르기 어려울 수 있다”며 “집에 있는 포크를 이용해도 충분하다”고 말했다.

심지를 아예 제거하는 방법도 있다. 그는 “칼로 심지를 도려낸 뒤 빈 공간에 젖은 종이를 채우고, 양배추를 신문지로 감싼 뒤 비닐봉지에 넣어 냉장 보관하면 저장 기간을 더욱 늘릴 수 있다”고 조언했다.

이쑤시개 실험 결과 3주 후에도 ‘매끈’

일본의 한 생활정보 매체는 양배추 보관 방법에 따른 신선도 변화를 직접 실험하기도 했다. 실험 결과에 따르면 양배추를 그대로 냉장고에 넣었을 경우 1주일 후부터 잎이 마르고 늘어지기 시작했다.

반면 심지에 이쑤시개 3개를 2.2cm 깊이로 찌른 뒤 신문지로 싸서 비닐봉투에 넣어 냉장고에 보관한 경우에는 3주가 지나도 외형상 큰 변화가 없었다. 절반으로 잘랐을 때도 잎이 깨끗한 상태를 유지했다.

또한 심지를 과도로 제거하고 젖은 종이를 넣은 경우에는 3주 후 심지 부분이 갈변하긴 했지만 겉잎은 매끈한 상태를 유지했다.

매체는 “이쑤시개를 찌르는 방법은 3주가 지나도 외엽의 매끈함을 유지할 수 있고, 심지도 변색되지 않는다”며 “이쑤시개를 찌르는 방법을 추천한다”고 덧붙였다.