인천국제공항이 누적 여객 10억명을 달성했다. 이는 2001년 개항 이후 25년 3개월 만이며, 전 세계 주요 허브공항 중 최단 기록이다. 7일 오전 인천국제공항 제1여객터미널이 출국하는 관광객들로 붐비고 있다.

영종도=임세준 기자


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