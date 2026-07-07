인천국제공항이 누적 여객 10억명을 달성했다. 이는 2001년 개항 이후 25년 3개월 만이며, 전 세계 주요 허브공항 중 최단 기록이다. 7일 오전 인천국제공항 제1여객터미널이 출국하는 관광객들로 붐비고 있다.
영종도=임세준 기자
jun@heraldcorp.com
입력 2026-07-07 11:38:07
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인천국제공항이 누적 여객 10억명을 달성했다. 이는 2001년 개항 이후 25년 3개월 만이며, 전 세계 주요 허브공항 중 최단 기록이다. 7일 오전 인천국제공항 제1여객터미널이 출국하는 관광객들로 붐비고 있다.
영종도=임세준 기자
편의점 전성시대? 양극화만 더 심해졌다 [언박싱]
최근 수년간 이어진 편의점 업계의 성장세가 둔화하면서 상·하위 사업자 간 격차는 더욱 벌어지고 있다. 이미 전국 곳곳에 대규모 점포망을 확보한 상위 업체를 따라잡기가 점점 힘들어지고 있다는 우려가 나온다. 규모의 차이가 큰 데다, 상위 업체들이 트렌드에 맞춘 차별화 상품 출시 공세로 경쟁력을 높이고 있어서다.
백종원 “대패삼겹 내가 개발” 대반전…법원 “80년대 이미 유행”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔지만 법원은 사실이 아니라고 판단했다. 4일 채널A 등에 따르면, 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주 A 씨가 유튜버 김재환 PD를 상대로 낸 손해배상 소송에서 지난달 25일 원고 패소 판결했다. 김 PD는 ‘백 대표는 대패삼겹살 원조가 아니다’라고 주장해온 인물이다. 백 대표는 자신이 1993년 대패삼겹살을 최초로 개발했다고 여러 경로를 통해 주장해왔다. 더본코리아 홈페이지에도 그 같은 내용이 있다. 육절기를 구매하려다 햄 슬라이서를 사는 바람에 냉동 삼겹살을 썰다가 고기가 대패에 민 것처럼 돌돌 말려 나왔고, 그 모양에 착안해 대패삼겹살이라는 메뉴를 자신이 처음으로 세상에 내놨다는 주장이다. 백 대표는 1998년 ‘대패삼겹살’ 상표등록을 하기도 했다. 그러나 김 PD는 대패삼겹살이 1993년 이전부터 부산, 광주 등에서 자연스럽게 생겨나 팔리고 있었다며 백 대표의 주장이 거짓이라고
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
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