7월부터 주요 무역항 3곳 운영…내년 여수·광양·평택·당진 확대 24시간 실시간 감시…전파 교란으로 안전구역 강제 착륙 해수부 “항만 국가 방호체계 한층 강화”

[헤럴드경제=김선국 기자] 부산항과 인천항, 울산항에 불법 드론을 막는 안티드론 시스템이 본격 가동된다. 국가중요시설인 무역항을 24시간 감시하고 허가받지 않은 드론은 강제 착륙시키거나 회항시켜 항만 보안을 강화한다.

해양수산부는 이달부터 부산항과 인천항, 울산항에서 ‘무역항 안티드론 시스템’ 운영을 시작한다고 2일 밝혔다.

안티드론 시스템은 고성능 레이더와 RF 스캐너, EO/IR 카메라를 활용해 항만 주변을 24시간 실시간 감시한다. 허가받지 않은 드론이 접근하면 전파 교란(Jamming) 기술로 통신을 차단해 지정된 안전구역으로 강제 착륙시키거나 회항시킨다.

해수부는 군과 경찰, 정보기관 등 관계기관과 공조 체계를 구축하고 위험 단계별 대응 절차를 담은 운영지침도 마련했다.

무역항 안티드론 구축 사업은 2023년 국가테러대책위원회 심의를 거쳐 추진됐다. 해수부와 항만공사가 사업비를 절반씩 부담해 사업을 진행했으며, 내년에는 여수·광양항과 평택·당진항에도 시스템을 순차적으로 도입할 계획이다.

김혜정 해수부 해운물류국장은 “최근 드론이 전쟁의 주요 공격수단으로 활용되는 만큼 국가중요시설인 항만도 불법 드론 위협에 대비해야 한다”며 “전국 무역항으로 시스템을 확대해 국가 방호체계를 더욱 강화하겠다”고 말했다.