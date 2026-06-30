블룸버그 “미래에셋, 주문 과정 오해” “수요 예측 이메일을 청약 주문 이메일로 착각” “미래에셋, IPO 참가사 중 유일하게 주식 배정 못 받아”

[헤럴드경제=박지영 기자] 미래에셋증권이 스페이스X 기업공개(IPO)에서 주식을 한 주도 배정받지 못한 배경에는 투자 의향 표시를 실제 청약 주문 제출로 잘못 이해했기 때문이라는 보도가 나왔다.

30일 블룸버그 통신은 익명의 관계자를 인용해 “미래에셋증권이 스페이스X IPO 과정에서 주문 제출 방식을 오해(misunderstanding)해 11억달러(한화 약 1조5000억원)의 한국 투자자 수요가 IPO 주문장에 입력되지 않았다”고 보도했다.

블룸버그 통신에 따르면 문제는 ‘프로젝트 에이펙스(Project Apex)’라고 불린 스페이스X IPO 절차에서 발생했다고 한다.

수요 예측이 시작되기 전인 지난 5월 중순 대표 주관사들은 공동 주관사들에 투자자 수요를 파악하기 위한 이메일을 발송했다고 한다. 대형 IPO에서 통상적으로 진행되는 예비 수요조사 절차였다.

블룸버그는 미래에셋증권이 초기 수요 확인 요청에 응답한 것을 고객들의 실제 청약 주문을 제출한 것으로 잘못 판단했다고 보도했다.

실제 청약 주문은 주관사단이 6월에 별도 이메일을 보낸 뒤 입력됐고, 이 과정에서 미래에셋증권이 이를 제출하지 않아 주문이 단 한 건도 반영되지 않았다는 것이다.

대표 주관사들은 미래에셋증권이 단순한 ‘투자의향’을 회신했다고 판단한 것이다.

블룸버그는 “미래에셋증권이 스페이스X IPO에 참여한 23개 인수회사 가운데 유일하게 주식을 배정받지 못했다”고 전했다.

지난 22일 이찬진 금융감독원장은 월례 기자간담회에서 “이런 사태는 생각도 못 했다”면서 “대표 주관사의 의사소통 등이 영향을 미친 건지, 아니면 또 다른 것이 있는지 검사를 해봐야지만 알 수 있는 영역”이라고 말한 바 있다.

금융감독원은 미래에셋증권의 검사 기한을 한정하지 않고 투자자 보호에 초점을 맞춰 공모주 배정 무산 전 과정을 파악하기로 했다.