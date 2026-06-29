[헤럴드경제=김주리 기자] 서울 아파트값 상승세가 이달 들어 한층 가팔라진 것으로 나타났다. 특히 경기 화성시 동탄구는 월간 상승률이 4%를 넘어서며 전국에서 가장 높은 상승폭을 기록했다.

28일 KB부동산이 발표한 6월 전국 주택가격 동향에 따르면, 지난 15일을 기준으로 조사한 서울 아파트 매매가격은 전월보다 1.07% 상승했다. 상승폭은 전달보다 0.24%포인트 확대됐다.

자치구별로는 동대문구가 2.16% 올라 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 성북구(1.99%), 광진구(1.85%), 중구(1.80%), 강북구(1.55%), 강서구(1.47%), 영등포구(1.29%) 등 상대적으로 중위권 이하 지역의 오름세가 두드러졌다.

반면 강남권은 상승폭이 상대적으로 제한됐다. 강남구는 3개월 연속 하락세를 마감하고 0.25% 상승 전환했으며, 서초구(0.46%), 용산구(0.54%), 송파구(0.80%)도 서울 평균을 밑도는 상승률을 보였다.

경기도 역시 상승세가 확대됐다. 6월 경기 아파트 매매가격은 전월 대비 0.65% 올라 전달보다 상승폭이 0.26%포인트 커졌다.

가장 눈에 띈 지역은 화성시 동탄구였다. 동탄구는 전월 1.05%에서 이달 4.16%로 상승폭이 크게 확대되며 전국 최고 상승률을 기록했다. 이어 구리시(1.96%), 광명시(1.87%), 용인시 수지구(1.87%), 성남시 수정구(1.81%), 안양시 동안구(1.77%), 수원시 팔달구(1.73%) 등이 높은 상승세를 보였다.

반면 인천은 0.09% 하락하며 두 달 연속 내림세를 이어갔다. 수도권 전체 아파트 매매가격은 1.07%, 전국은 0.33% 상승했다.

시가총액 상위 50개 아파트의 변동률을 반영한 KB선도아파트50 지수는 전월보다 0.14% 상승했다. 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침 영향으로 3개월 연속 하락했던 흐름을 멈추고 이달 다시 상승세로 돌아섰다.

전세시장도 강세를 이어갔다. 서울 아파트 전세가격은 전월 대비 1.43% 오르며 올해 들어 가장 높은 상승률을 기록했다.

도봉구(2.77%)를 비롯해 송파구(2.29%), 은평구(2.10%), 동대문구(1.99%), 성북구(1.83%), 노원구(1.80%), 강동구(1.80%) 등의 전셋값 상승이 두드러졌다.

경기도는 0.87%, 인천은 0.37% 상승했고 수도권 전체 전세가격은 0.96% 올랐다. 전국 전세가격 상승률은 0.58%를 기록했다.

주택 유형별로 보면 전국 주택 매매가격은 전월 대비 0.24% 상승했다. 아파트는 0.33%, 연립주택은 0.13% 올랐고 단독주택은 보합을 유지했다. 전국 주택 전세가격은 0.40% 상승했으며 아파트는 0.58%, 연립주택은 0.15% 상승한 반면 단독주택은 0.02% 하락했다.

향후 가격 전망도 상승 쪽에 무게가 실렸다. 서울 매매가격 전망지수는 전월보다 4.7포인트 오른 125.3으로 3개월 연속 상승했고, 전세가격 전망지수 역시 139.5를 기록하며 기준선인 100을 크게 웃돌았다.

강남 11개 자치구의 아파트 중위 매매가격은 처음으로 16억원을 넘어 16억333만원을 기록했다. 중위 전세가격도 2022년 2월 이후 처음으로 7억원대에 진입했고, 평균 전세가격 역시 사상 처음 8억원을 넘어섰다.

다만 서울의 가격 상위 20%와 하위 20% 아파트 간 격차를 나타내는 5분위 배율은 6.5로 4개월 연속 하락했다. 최근 중저가 아파트가 몰린 지역의 가격 상승세가 이어지면서 고가와 저가 아파트 간 격차는 다소 줄어드는 모습이다. 시장에서는 전세가격 강세와 실수요 중심의 매수세가 이어지는 가운데 지역별 온도차는 당분간 지속될 가능성이 크다는 분석이 나온다.