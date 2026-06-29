낙인 베리어 30% 수준…6개월마다 조기상환 기회 종목·지수형 ELS 13종 함께 출시

[헤럴드경제=정윤희 기자] 메리츠증권은 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 전용 주가연계증권(ELS) ‘수퍼(Super) ELS’를 최근 출시했다고 29일 밝혔다.

이번에 출시한 447회차 ‘Super ELS’는 기초자산을 국내증시 대표 종목인 삼성전자와 SK하이닉스 보통주로 설계한 게 특징이다. 손실 가능성이 생기는 조건인 낙인(Knock-in) 베리어는 발행일 최초 기준가의 30%로 낮게 설정했다.

해당 상품은 조건 충족 시 최대 연 27.80%의 수익을 지급한다. 상품 가입 이후 6개월마다 상환 기회를 부여해 조기상환을 달성할 수 있으며 만기는 3년이다.

조기상환이 되지 않더라도 만기 평가일에 기초자산의 종가가 만기 베리어 이상이거나, 기초자산이 한 번이라도 낙인 베리어 미만으로 하락한 적이 없다면 총 3년치 이자와 원금을 받을 수 있다. 단, 만기평가일에 기초자산의 종가가 만기상환 배리어 미만이며, 투자기간 중 기초자산이 낙인 베리어 미만으로 하락한 적이 있다면 원금손실이 발생할 수 있고 전액 손실도 가능하다.

메리츠증권은 AMD, 마이크론, 테슬라 등을 기초자산으로 설정한 종목형 ELS 6종과 코스피200, 니케이225, S&P500, 유로스톡스50 중 3개를 기초자산으로 사용하는 지수형 ELS 7종도 함께 출시했다.

매월 약정 수익을 지급하는 월지급형 상품과 추가 조기상환 기회를 부여하는 리자드형 상품 등 다양한 구조의 상품 라인업을 준비했다.

특히 SK하이닉스와 마이크론을 기초자산으로 하는 452회차 상품의 경우 낙인 베리어가 30%인 반면, 최대 연 39.30%의 수익을 기대할 수 있다.

메리츠증권은 다양한 MTS 전용 ELS를 내놓으며 시장을 공략하고 있다. 앞서 지난 4월에는 코스피200을 단일 기초자산으로 하는 ELS를 내놓기도 했다. 또, 현대차, SK하이닉스, 팔란티어, 마이크론 등을 기초자산으로 설정한 종목형 ELS 8종과 코스피200, 니케이225, S&P500, 유로스톡스50 중 3개를 기초자산으로 사용하는 지수형 ELS 6종도 함께 출시했다.