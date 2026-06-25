“그렇게 심한 상황은 아니다” “비겨도 되는 상황…져서 죄송하다는 말씀밖에”

[헤럴드경제=이원율 기자]2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아프리카공화국과 맞서 스리백 수비의 센터백으로 선발 출전했던 김민재(뮌헨)는 “비겨도 되는 상황에서 져서 죄송하다는 말씀밖에 못 드리겠다”며 아쉬움을 표했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 경기에서 0-1로 패배했다.

경기 전 기준 한국의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 24위, 남아공의 랭킹은 60위였다.

경기가 끝난 후 취재진과 만난 김민재는 “경기 도중 종아리가 조금 좋지 않아 벤치에 알렸다”며 “그렇게 심한 상황은 아니다”라고 설명했다고 연합뉴스는 전했다.

김민재는 경기 후반 20분 종아리 통증을 느끼고 박진섭(저장)과 교체된 바 있다.

김민재는 이번 패배를 놓고 “비겨도 32강에 오르는 상황에서 이기지 못하면서 어쩔 수 없이 경우의 수를 따지며 기다려야 하는 상황이 아쉽다”고 했다.

그러면서 “우리가 경기를 더 할 수도 못 할 수도 있지만 오늘까지만 아쉬워하고, 경기할 기회가 있을 수 있는 만큼 선수들끼리 잘 준비하자고 이야기를 했다”고 했다.

김민재는 더운 날씨 등 외부 요인이 경기에 영향을 줬느냐는 물음에는 “변명이라고 생각한다”고 선을 그었다.

그는 “선수들이 모두 오늘 경기를 하면서 느낀 것이 많았을 것”이라며 “다음 경기가 생기면 모든 것을 쏟아야 하는 만큼, 선수 개개인들이 잘 준비할 것으로 생각됐다”고 했다.

홍명보 “결과적으로 모든 게 제가 판단하고 결정”

한편 한국 축구는 남아공에 뜻밖 충격패를 당하며 조별리그 3위로 내려앉아 32강 자력 진출이 불발됐다.

체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 하고 개최국 멕시코와의 2차전에서 0-1로 패배한 홍명보호는 1승2패로 승점 3에 그치는 상황이 됐다.

만약 같은 시각 멕시코시티 스타디움에서 킥오프한 A조 다른 경기에서 멕시코가 체코에 졌다면 한국은 아예 조 4위로 추락해 탈락할 처지였다.

비겨도 목표로 삼은 조 2위를 지키지만 반드시 승리하겠다고 한 홍 감독은 두 경기에서 득점하지 못한 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)을 벤치에 두는 승부수를 뒀지만 전반부터 크게 밀리는 흐름으로 결과적으로는 악수가 되고 말았다.

전반을 졸전으로 마친 홍 감독은 후반 시작과 함께 황희찬, 백승호, 이태석을 벤치로 부르고 손흥민, 김진규, 옌스 카스트로프를 그라운드로 출전시켰다.

하지만 후반 18분에 날카로운 역습을 허용, 끝내 선제골을 내준 후 흐름을 뒤집지 못했다. 이런 가운데 후반 20분에 수비의 핵심인 김민재 대신 박진섭이 투입된 것이다.

이와 관련, 홍 감독은 남아공과의 경기 뒤 기자회견에서 “이런 큰 무대에서 결과는 모든 게 감독의 책임”이라며 “결과적으로 모든 게 제가 판단하고 결정한 것이었다”고 말했다고 연합뉴스는 보도했다.

홍 감독은 ‘집단 식중독 등 불가항력적 요인이 있었느냐’는 질문에는 “그런 부분은 전혀 없었다”며 “이유를 그런 쪽에 돌리고 싶지도 않다. (조별리그)3경기 중 가장 좋지 못한 경기를 한 것은 맞다”고 했다.