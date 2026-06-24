[헤럴드경제=이원율 기자]미국 도널드 트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보보좌관 비서실장을 한 ‘측근’ 프레드 플라이츠 미국우선주의정책연구소(AFPI) 부소장은 트럼프 대통령이 관심사를 북한으로 돌릴 가능성을 언급했다.

23일(현지시간) 워싱턴DC에서 신간 출간을 기념하는 행사에서 취재진과 만난 플라이츠 부소장은 트럼프 대통령이 최근 김정은 북한 국무위원장 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 일을 거론, “(트럼프 대통령이)지금 북한으로 (관심을)돌릴 준비가 됐다는 점을 시사한다고 본다”고 평가했다고 연합뉴스는 전했다.

그는 북한이 미국과의 대화를 원하지 않는 상황이지만, 북미 간 접촉 및 협상에 진전이 있을 가능성이 있는 것으로 본다고도 했다.

플라이츠 부소장은 트럼프 대통령과 김 위원장의 2018년 첫 정상회담이 비무장지대(DMZ) 판문점이 아닌 싱가포르에서 열린 데 대해선 문재인 전 대통령을 배제하기 위함이었다는 주장도 했다.

그는 문 전 대통령이 김 위원장과 타협하려는 의지가 강했다며, 트럼프 대통령이 싱가포르에서 김 위원장을 일대일로 만나 설득할 수 있었다고 덧붙였다.

트럼프, 북핵 문제 재차 다루나?

이와 관련, 앞서 이재명 대통령은 트럼프 대통령이 최근 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 이 대통령에게 “이제 북한 문제에 대해서도 관심을 가져야 될 때가 됐다”고 말했다고 지난 19일 브리핑에서 소개했다.

트럼프 대통령은 SNS에 2018년 제1차 북미정상회담 당시 김 위원장과 함께 산책한 사진을 올린 것도 자기라고 이 대통령에게 설명했다.

이 사진은 미국과 이란의 종전 합의가 임박한 지난 13일(현지시간) 트럼프 대통령의 트루스소셜 계정에 등장했던 만큼, 그때도 트럼프 대통령이 첫 임기에는 해결하지 못한 북한 핵 문제를 재차 다루려는 게 아니냐는 관측을 낳은 바 있다.

이 대통령은 트럼프 대통령이 “이제는 김정은과의 대화를 해야 되겠다는 생각을 갖고 계셨다”고 했다.

다만 미국이 핵무기가 없는 이란과 마주하고도 협상에 난항을 겪었던 만큼, 이미 다량의 핵 물질과 핵무기를 보유한 북한의 비핵화를 어떻게 관철해야 할지에 대해선 고민이 많을 수밖에 없을 것으로 여겨진다.

그간 북한은 트럼프 대통령의 대화 제의에 응하지 않으며 비핵화는 불가능하다는 뜻을 거듭 보였다.