[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 박서진의 서울 앙코르 콘서트가 취소됐다.

22일 박서진의 소속사 장구의신 엔터테인먼트는 공식 인스타그램을 통해 “7월 4~5일 잠실 핸드볼경기장에서 개최 예정이었던 박서진 전국 투어 콘서트 서울 앙코르 공연이 부득이하게 취소됐다”고 밝혔다.

소속사는 장소 이전과 일정 변경 등 다양한 방안을 검토했으나 “공연 운영 및 제반 여건, 시스템상 일정 조정의 어려움 등을 종합적으로 검토한 결과 정상 진행이 어렵다고 판단했다”고 설명했다.

소속사는 “공연을 기다려주시고 응원해 주신 팬 여러분께 실망과 불편을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다”며 “무엇보다 관객 여러분과의 약속을 지키기 위해 마지막까지 최선의 방법을 모색하였으나, 불가피한 결정이었음을 너그러이 이해해 주시기를 부탁드린다”고 전했다.

박서진은 지난해 12월 서울 공연을 시작으로 대전, 일산, 부산, 광주, 대구 등 전국 투어를 이어왔다. 오는 7월 서울 앙코르 공연을 개최할 예정이었다.