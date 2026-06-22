[헤럴드경제=문영규 기자] ‘탱크데이’로 논란을 빚은 스타벅스가 22일 오후 3시 창사 27년 만에 처음으로 전국 모든 매장 영업을 일제히 종료하고 역사의식 제고를 위한 교육에 나선다.

22일 업계에 따르면 스타벅스코리아 전국 2160여개 매장은 지난 16일부터 관련 안내문을 게시하고 “영업시간 단축으로 이용에 불편을 드려 죄송하다. 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

스타벅스코리아의 전국 매장 영업 조기 종료는 국내 1호점인 이대점을 개점한 지난 1999년 이래 처음이다.

전국의 스타벅스 파트너(직원)들은 이날 영업 종료 이후 점포별로 본사로부터 지급받은 모니터로 준비된 교육 영상을 시청한다.

스타벅스코리아는 지난 17일 본사 직원들과 이마트 부문 계열사 임원들을 대상으로 오제연 성균관대 사학과 교수를 초청, ‘기업이 가져야 할 올바른 역사 인식’이란 제목의 강의를 진행했다. 구정우 성균관대 사회학과 교수의 ‘사회적 감수성과 윤리 기준’ 강의도 진행됐다.

스타벅스 파트너들은 강의 녹화본을 시청하며 휴가자 등 미 이수자들은 추후 온라인으로 영상을 시청해 관련 교육을 이수해야 한다.

스타벅스코리아의 모기업인 신세계그룹의 정용진 회장도 오는 24일로 예정된 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 같은 교육 영상을 시청할 예정인 것으로 전해졌다.

스타벅스코리아는 지난달 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁!’이라는 문구를 사용해 1980년 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 논란이 크게 일었다.

이번 사건을 계기로 스타벅스코리아는 마케팅 기획 단계에서 사회적 민감도 체크리스트 적용을 의무화하고, 다중 검증 시스템을 신설하는 등 마케팅 의사결정 체계를 전면 개편하기로 했다.

스타벅스코리아 관계자는 “행사는 역사 인식과 사회적 감수성 관련 교육뿐 아니라 스타벅스가 지향하는 가치와 미션 등에 대해 소통하는 ‘브랜드 가치 워크숍’으로 진행될 예정”이라며 “약 3시간이 소요되는 이번 행사를 통해 탱크데이 사태 재발 방지를 위해 노력할 것”이라고 설명했다.