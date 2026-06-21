[헤럴드경제=채상우 기자] 히트곡 ‘나는 몰라요’·‘이웃사촌’ 등으로 1970년대 인기를 누린 가수 옥희가 20일 오후 신장암 투병 끝에 별세했다. 향년 73세.

옥희는 5인조 걸그룹 서울시스터즈의 리더로 데뷔해 해외 활동을 펼치고, 귀국 후 솔로로 전향해 큰 사랑을 받은 가수다.

옥희는 배화여중 3학년 때 명동에서 의상실을 운영하던 고모의 소개로 가수 현미를 만난 것을 계기로, 미8군쇼 공급 업체에서 오디션을 보고 연예계에 발을 들였다.

그는 1968년 5인조 서울시스터즈의 리더로 데뷔해 홍콩, 중동, 미국, 캐나다 등 세계 각지에서 활발한 공연을 펼쳤다.

옥희는 귀국 후 1974년 ‘나는 몰라요’로 솔로로 데뷔해 국내 활동을 시작했고 MBC ‘10대 가수상’을 받았다.

이후 ‘눈으로만 말해요’(1975년), ‘어디에 있을 것 같아’(1976년), ‘아 그날이’(1976년), ‘이웃사촌’(1977년), ‘두 손을 잡아요’(1977년) 등을 잇달아 발표하며 인기를 이어갔다.

고인은 음악 활동 외에도 1970년대 후반 복싱 세계 챔피언 출신 홍수환의 아내로도 많은 관심을 받았다.

그는 지난해 신장암을 진단받고 투병 생활을 이어왔다. 이보다 1년 전인 2024년 발표한 ‘고마운 사랑’과 음악 동인 예우회의 ‘전설을 노래하다’ 음반에 실린 ‘인생 열차’가 고인이 남긴 마지막 노래가 됐다.

고인은 홍수환과의 사이에 아들 1명과 딸 1명이 있다. 빈소는 서울아산병원에 마련될 예정이며, 장례는 대한가수협회장으로 치러진다.