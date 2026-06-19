“좋은 일로 국민 하나 되는 것 만들어줘야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 코미디언 출신 방송인 박명수가 19일 2026 북중미 월드컵 대한민국과 멕시코전 경기를 언급하며 승리하면 오세훈 시장이 시청이나 광화문에서 파티 한 번 열어달라고 말해 화제가 되고 있다.

이날 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’는 월드컵 특집으로 꾸며졌다.

진행자 박명수가 청취자들과 함께 축구 대표팀을 응원하며 각 곳 응원 현장의 분위기를 전달했다.

박명수는 후반전 동점 골이 나온 뒤 “무조건 동점 골 나온다. 오늘 이기면 파티를 해야할 것 같다. 시청이나 광화문에서 디제잉 파티 해야할 것 같다. 가만히 있으면 안된다”라고 분위기를 띄웠다.

그러면서 “시장님이 파티 한 번 가야할 것 같다”라며 “다 같이 모이자. 언제 모이냐. 맨날 집회 때문에 모였지. 좋은 일로 국민이 하나 되는 것 만들어줘야 한다”라고 말했다.

이어 “가수들도 윤도현 나오고, 저도 나오고. 제대로 한번 파티 분위기 가 줘야 한다. 국가가 파티이고 난리인데 가만히 있을 거냐”라며 “오 시장님은 참고해주시기 바란다”라며 농담을 했다.

박명수는 응원 열기 속에 “한 골 들어가면 치킨 30마리를 쏘겠다. 10분 남겨두고 골 넣으면 40마리까지 올리겠다. 5분 남겨 두고 터지면 50마리까지 올릴 수 있다”며 “제가 내겠다. 출연료에서 까시라. 나라가 잘 되어야지”라고 말하기도 했다.

하지만 이후 한국 축구대표팀이 멕시코에 0-1로 석패하고, 박명수의 해당 발언이 알려진 뒤 누리꾼들은 “투표 독려하더니 용지부족 사태에는 그냥 예능인으로 봐달라”, “부정선거를 말 못하는 연예인들”, “그냥 가만히 있어라”, “태극기 총공격 들어가겠네” 등 냉소적인 반응을 보였다.