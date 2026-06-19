대한민국은 삼면이 바다로, 해양 영토가 육지보다 4.3배 넓다. 경제·외교·안보 측면에서도 바다는 대한민국의 미래와 직결돼 있다. 세계로 뻗어나가는 교두보이자, 국부를 창출하는 보고(寶庫)다. 그런데 올여름 우리나라 바다의 수온이 평년보다 1도 이상 높을 것으로 전망된다. 이상기후에 어한기(물고기가 잘 잡히지 않는 시기)까지 겹치면서 어획량도 감소하고 있다.

기후변화는 밥상물가와 직결된다. 오징어는 ‘금(金)징어’가 됐고, 광어·갈치 등 수산물 가격도 훌쩍 뛰었다. 국민의 장바구니 부담을 줄이기 위해 정부는 비축 수산물을 시장에 공급하고 있다. 명태·고등어·오징어·갈치 등 주요 수산물이 전통시장과 대형마트 등을 통해 시중가격보다 저렴하게 판매되고 있다.

5200만 국민 먹거리를 책임지고 있는 한국농수산식품유통공사(aT)는 기후위기 속 식량안보 지키기에 총력을 다하고 있다. 공공기관 최초로 기후변화대응 전담 부서를 신설(2024년 8월)하고, 기후변화 대응을 위한 ‘7대 혁신방향’을 정립한 것도 이러한 이유에서다. 식량안보를 지키기 위해, 기후변화 대응을 최우선 과제로 삼아야 한다는 절박한 현실인식에서다. 공사가 세운 7대 혁신방향은 ▷친환경·저탄소 농어업 전환 ▷씨종자·신품종 개량 ▷저온비축기지 구축 ▷유통구조 개선 ▷국민주식개념 쌀에서 5곡으로 전환 ▷통계농업 및 사계절 스마트팜 ▷농수축산식품(K-푸드) 수출로 대한민국 식품영토 확장이다.

특히 기후위기 시대 식량안보 강화를 위해 농산물 비축역량 제고에 힘쓰고 있다. 공사는 국민 생활과 밀접한 콩, 밀, 배추, 무, 양파, 마늘 등 연평균 23만톤(2025년 기준) 수준의 농산물을 비축 관리하고 있다. 이는 2022년 연평균 9만5000톤 대비 2배 이상 증가한 수치다. 아울러 역대 최대 규모의 비축 농산물의 안정적 수용을 위해 전국 비축기지와 민간창고를 연계하여 전략적으로 운영하고 있으며, 기후변화를 비롯한 대내외 환경변화에 맞춰 방출하여 수급 조절과 가격 안정을 이행하고 있다.

이상기후에도 안정적으로 비축 물량을 공급할 수 있도록, CA(Controlled Atmosphere)·MA(Modified Atmosphere)기술을 활용한 농산물 장기보관 체계 구축도 모색하고 있다. CA기술은 산소와 이산화탄소 농도를 정밀 제어해 농산물의 호흡을 억제하는 기술로, 저장고의 기체환경을 조절해 농산물의 신선도와 품질이 유지되도록 돕는다. MA기술은 산지에서 출하된 농산물에 특수 플라스틱 필름을 씌워 저장기간과 신선도를 유지하는 기술이다. 공사는 농림축산식품부·농촌진흥청 산하기관과 함께 CA저장고·MA 특수포장·살균기 등 신기술을 활용해 봄배추 장기저장 복합실증 사업을 추진하고 있다.

기후변화로 농수산물 생산 변동성은 커지고, 재배 적지가 변하고 있는 요즘이다. 대한민국의 고유한 4계절 속에서 자라 맛과 영양, 향이 독특하고 우수한 우리 농수산물이 기후변화로 어느 때보다 심각한 위기상황에 놓여있다. 농어촌·농어민(축산)이 땀 흘려 생산하는 국민 먹거리를 지키는 것보다 중요한 일은 없다. 식량안보 최전선에 있는 수급·비축사업에 보다 많은 관심과 예산·정책적 뒷받침이 필요한 때다. 배문숙 기자