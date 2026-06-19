그래핀 소재 기업 그래핀스퀘어(대표 홍병희 서울대학교 화학부 교수)가 서울대학교에서 열린 배드민턴 국가대표 안세영 선수 초청 행사를 후원하고 그래핀 기반 라이프스타일 브랜드 ‘massless(매스리스)’를 공개했다고 밝혔다.

이번 행사는 서울대학교 배드민턴 동호회 회원들을 대상으로 안세영 선수의 특강과 코칭 프로그램으로 진행됐다. 그래핀스퀘어는 행사 참가자들에게 그래핀 기술이 적용된 ‘massless’ 기능성 티셔츠를 제공했다.

해당 티셔츠는 그래핀의 열전도성과 경량 특성을 활용해 제작됐으며, 운동 시 착용 편의성을 고려해 설계됐다.

그래핀스퀘어케미칼이 개발한 그래핀 냉감 원단은 폭염응급키트에 적용돼 군부대에 공급된 바 있다.

‘massless’는 그래핀의 물리적 특성에서 착안한 브랜드명이다. 그래핀은 탄소 원자 한 층으로 구성된 2차원 소재로 높은 강도와 전기적 특성을 갖춘 소재로 알려져 있다.

그래핀스퀘어는 향후 그래핀 기술을 의류와 웨어러블 기기, 생활용품 등 다양한 분야에 적용하는 방안을 검토하고 있다고 설명했다.

이번 후원은 그래핀스퀘어의 사회공헌 활동의 일환으로 진행됐다. 회사는 올해 초 포항 지역 청소년들을 대상으로 서울대학교 견학과 문화 체험 프로그램을 지원한 바 있다.

홍병희 그래핀스퀘어 대표는 “그래핀 기술의 활용 범위를 확대하기 위한 다양한 시도를 이어가고 있다”며 “‘massless’를 통해 그래핀 소재를 적용한 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.