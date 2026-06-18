반대 14표, 찬성 11표, 무효 1표

[헤럴드경제=양근혁 기자] 내년에도 최저임금이 업종별 구분 없이 똑같이 적용된다.

최저임금위원회는 18일 정부세종청사에서 제7차 전원회의를 열고 내년 최저임금을 업종별로 달리 적용할지 여부에 대한 표결을 진행했으나 찬성표가 출석위원 과반에 미치지 못해 부결됐다. 반대 14표, 찬성 11표, 무효 1표가 나왔다. 표결에는 근로자위원 9명 중 8명, 사용자위원 9명, 공익위원 9명 등 총 26명이 참여했다.

앞서 사용자 측은 경기 침체의 직격탄을 맞고 있는 숙박·음식업 등은 다른 업종보다 낮은 최저임금을 적용해야 한다고 주장했다. 근로자 측은 특정 업종에 더 낮은 최저임금을 적용하는 건 노동자 차별을 제도화하는 발상이라며 반대했다.

최저임금의 업종별 차등 적용은 매년 노사가 첨예하게 맞서는 쟁점이지만, 실제 적용까지는 나아가지 못했다. 업종별 구분 적용은 법적으로 가능해 제도 시행 첫해인 1988년 한시적으로 차등 적용한 바 있다. 하지만 노동계의 반발 등으로 1989년부터 단일 최저임금 체제가 현재까지 유지되고 있다.