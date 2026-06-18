사랑의열매 사회복지공동모금회는 SK하이닉스 직원 김종훈 씨(오른쪽)가 1억 원을 기부하며 개인 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 3천958호(경기 400호) 회원으로 가입했다고 18일 밝혔다. 이날 오후 경기 사랑의열매 사무처에서 열린 가입식에는 김씨와 가족, 권인욱 경기 사랑의열매 회장 등이 참석했다. [연합]
사랑의열매 사회복지공동모금회는 SK하이닉스 직원 김종훈 씨(오른쪽)가 1억 원을 기부하며 개인 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 3천958호(경기 400호) 회원으로 가입했다고 18일 밝혔다. 이날 오후 경기 사랑의열매 사무처에서 열린 가입식에는 김씨와 가족, 권인욱 경기 사랑의열매 회장 등이 참석했다. [연합]

[헤럴드경제=문영규 기자] SK하이닉스 직원 김종훈 씨가 1억원을 사랑의열매 사회복지공동모금회에 기부, 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’에 가입했다.

18일 사랑의열매에 따르면 김종훈씨는 이번 기부로 ‘아너 소사이어티’ 3958호(경기 400호) 회원으로 가입했다.

‘아너 소사이어티’는 1억 원 이상을 기부하거나 5년 이내 1억 원 기부를 약정한 개인 고액 기부자 모임으로, 김씨는 SK하이닉스 직원으로는 2번째다. 지난 1월엔 충북 지역 SK하이닉스 직원이 익명으로 가입한 바 있다.

이날 오후 경기 사랑의열매 사무처에서 열린 가입식에서 김씨는 “SK하이닉스에서 치열하게 일하며 미래를 만드는 일에 동참해 왔고, 최근 인공지능(AI) 반도체 산업의 성장과 회사의 결실 덕분에 과분한 행복을 얻었다”고 말했다.

그는 “이제는 그 기술의 결실을 사회로 확장해 이웃의 미래를 따뜻하게 밝히는 나눔을 실천하고 싶었다”면서 “내가 필요한 만큼은 이미 충분히 누리고 있다고 생각했기에 기부를 결정하는 데 망설임은 없었다”고 했다.

김씨가 이번 기부를 실행하게 된 계기는 사내 교육 때문이었다. 그는 교육을 통해 자신의 인생을 되돌아봤고, “진정한 행복은 더 많이 갖는 것이 아니라 가진 것을 나누는 데 있다는 사실”을 깨닫게 됐다.

학창 시절부터 다양한 봉사활동에 참여해 왔다는 그는 “가족의 응원 덕분에 더 큰 용기를 낼 수 있었고, 이번 기부가 아이에게도 좋은 본보기가 되길 바란다”며 “만 40세 전에 아너 소사이어티에 가입하게 돼 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.

향후 목표에 대해선 “앞으로 꾸준히 기부를 실천하는 것이 새로운 목표”라며 “AI와 반도체 기술의 발전이 더 많은 사람에게 기회와 희망으로 이어져 누구도 소외되지 않는 사회가 되기를 바란다”고 희망했다.

‘SK하이닉스 1호 아너 소사이어티’ “다른 기부로 이어질 수 있겠단 생각”

SK하이닉스 1호 아너 소사이어티 회원은 청주캠퍼스 소속 40대 A씨로 알려졌다. 그는 지난 1월 충북사회복지공동모금회에 1억원을 기부해 충북 지역에선 99번째 회원이 됐다.

A씨는 이 지역 직장인으로서는 처음으로 이름을 올렸다.

그는 기부 당시 외부에 알리지 말아 달라며 익명을 요청했던 것으로 전해졌다. 하지만 선행이 사회적 귀감이 될 수 있다는 모금회 측의 설득 끝에 뒤늦게 기부 사실이 공개됐다.

당시 그는 연합뉴스에 “나름대로 할 일을 했을 뿐인데 회사 이름 때문에 과도한 관심을 받을까 봐 처음엔 부담스러웠다”면서 “다른 사람들의 기부 소식을 접하며 동기부여가 된 것처럼 제 이야기도 또 다른 기부로 이어질 수 있겠다는 생각이 들었다”고 밝혔다.


ygmoon@heraldcorp.com