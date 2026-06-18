[헤럴드경제=문영규 기자] SK하이닉스 직원 김종훈 씨가 1억원을 사랑의열매 사회복지공동모금회에 기부, 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’에 가입했다.

18일 사랑의열매에 따르면 김종훈씨는 이번 기부로 ‘아너 소사이어티’ 3958호(경기 400호) 회원으로 가입했다.

‘아너 소사이어티’는 1억 원 이상을 기부하거나 5년 이내 1억 원 기부를 약정한 개인 고액 기부자 모임으로, 김씨는 SK하이닉스 직원으로는 2번째다. 지난 1월엔 충북 지역 SK하이닉스 직원이 익명으로 가입한 바 있다.

이날 오후 경기 사랑의열매 사무처에서 열린 가입식에서 김씨는 “SK하이닉스에서 치열하게 일하며 미래를 만드는 일에 동참해 왔고, 최근 인공지능(AI) 반도체 산업의 성장과 회사의 결실 덕분에 과분한 행복을 얻었다”고 말했다.

그는 “이제는 그 기술의 결실을 사회로 확장해 이웃의 미래를 따뜻하게 밝히는 나눔을 실천하고 싶었다”면서 “내가 필요한 만큼은 이미 충분히 누리고 있다고 생각했기에 기부를 결정하는 데 망설임은 없었다”고 했다.

김씨가 이번 기부를 실행하게 된 계기는 사내 교육 때문이었다. 그는 교육을 통해 자신의 인생을 되돌아봤고, “진정한 행복은 더 많이 갖는 것이 아니라 가진 것을 나누는 데 있다는 사실”을 깨닫게 됐다.

학창 시절부터 다양한 봉사활동에 참여해 왔다는 그는 “가족의 응원 덕분에 더 큰 용기를 낼 수 있었고, 이번 기부가 아이에게도 좋은 본보기가 되길 바란다”며 “만 40세 전에 아너 소사이어티에 가입하게 돼 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.

향후 목표에 대해선 “앞으로 꾸준히 기부를 실천하는 것이 새로운 목표”라며 “AI와 반도체 기술의 발전이 더 많은 사람에게 기회와 희망으로 이어져 누구도 소외되지 않는 사회가 되기를 바란다”고 희망했다.

‘SK하이닉스 1호 아너 소사이어티’ “다른 기부로 이어질 수 있겠단 생각”

SK하이닉스 1호 아너 소사이어티 회원은 청주캠퍼스 소속 40대 A씨로 알려졌다. 그는 지난 1월 충북사회복지공동모금회에 1억원을 기부해 충북 지역에선 99번째 회원이 됐다.

A씨는 이 지역 직장인으로서는 처음으로 이름을 올렸다.

그는 기부 당시 외부에 알리지 말아 달라며 익명을 요청했던 것으로 전해졌다. 하지만 선행이 사회적 귀감이 될 수 있다는 모금회 측의 설득 끝에 뒤늦게 기부 사실이 공개됐다.

당시 그는 연합뉴스에 “나름대로 할 일을 했을 뿐인데 회사 이름 때문에 과도한 관심을 받을까 봐 처음엔 부담스러웠다”면서 “다른 사람들의 기부 소식을 접하며 동기부여가 된 것처럼 제 이야기도 또 다른 기부로 이어질 수 있겠다는 생각이 들었다”고 밝혔다.