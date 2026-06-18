[헤럴드경제=채상우 기자] 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 사퇴한 노태악 전 중앙선거관리위원장이 재임 중 3차례 해외 출장을 가면서 모두 아내를 동반한 것으로 드러났다. 비용은 세금인 선관위 예산을 썼다.

18일 양부남 더불어민주당 의원이 선관위로부터 제출받은 ‘해외선거관리기관 교류·협력방안 협의 등을 위한 국외출장 계획서’에 따르면 노 전 위원장은 부부 동반으로 2024년 11월 7박 9일 일정으로 독일과 에스토니아를 방문했다.

선관위가 외부에 공개한 보고서에는 노 전 위원장과 당시 대변인을 포함해 선관위 직원 4명이 출장을 다녀왔다고 적혀 있다.

실제 당시 예산 7190만 원의 산출 근거는 항공과 철도 운임, 숙박 등 체류비에 노 전 위원장 배우자를 넣어 모두 5인분으로 계산했다.

약 8400만 원의 예산이 들어간 지난해 11월 8박 10일 덴마크, 스웨덴 출장도 아내와 함께 다녀왔는데, 공개 보고서엔 그런 사실을 기재하지 않았다.

대통령령인 공무원 여비 규정에 따르면 공무수행을 위한 경우 공무원이 아닌 사람도 여비를 지급할 수 있다.

하지만 보고서가 공개된 노 전 위원장의 출장 일정엔 그의 아내가 공무수행을 했단 근거를 찾아보긴 어렵다.

선관위는 외부 공개 보고서에 부부 동반 사실을 기재하지 않은 이유에 대해 “배우자는 공무원이 아니기 때문”이라고 해명하기도 했다.