[헤럴드경제=채상우 기자] 중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표용지 인쇄를 위해 받은 예산의 절반 수준만 집행한 것으로 드러났다.

17일 송언석 국민의힘 의원이 중앙선관위로부터 제출받은 자료에 따르면, 선관위는 전국 지방자치단체에 선거인 수의 110%를 기준으로 투표용지 인쇄 예산을 확보하도록 요청해 총 145억1957만원을 편성했다.

그러나 실제 집행된 금액은 82억498만원으로, 전체 편성액의 56.5%에 불과했다.

투표지 부족 민원이 쇄도했던 서울(55.0%), 경기(55.1%), 인천(48.2%)을 비롯해 광주(48.4%), 부산(46.6%), 대구(36.8%), 세종(27.2%) 등 주요 격전지들은 전국 평균(56.5%)을 크게 밑돌았다.

투표용지 인쇄 계약에서도 문제가 있었다. 투표용지 부족 사태가 집중됐던 서울 송파구의 경우, 구청장 선거 투표용지 인쇄 단가를 당초 예산 편성 단가인 장당 30원보다 50%나 비싼 장당 45원에 계약했다.

이 때문에 송파구청장 선거 투표용지 매입을 줄여버렸다. 송파구청장 선거 투표용지 인쇄에는 총 1272만원의 예산이 사용해 28만800장을 인쇄했다. 만약 예산 편성 당시 적용한 장당 30원 기준을 유지했다면, 송파구 선거인 수인 56만5천368명의 약 75% 수준인 42만4200장의 투표용지를 인쇄할 수 있었을 것으로 추정한다.

송 의원은 “선관위가 충분한 예산을 확보해 놓고 인쇄 물량은 임의로 축소했고, 지역별로 계약 단가와 집행 내역이 들쭉날쭉한 사실이 확인됐다”며 “국정조사와 특검을 통해 예산 편성과 집행, 계약 체결 과정 전반에 위법한 사항이 없었는지 철저히 규명해야 한다”고 말했다.