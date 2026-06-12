[헤럴드경제=김주리 기자] 국민의힘 나경원 의원이 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거 필요성을 주장했다.

나 의원은 12일 국회 기자회견을 열고 “부실과 부정이 계속 드러나고 있다. 6·3 지방선거, 문제 있는 선거구는 반드시 재선거해야 한다”며 “제가 (오세훈) 서울시장 당선자였다면 당장 잠실 올림픽공원 현장으로 가서 재선거를 선언할 것 같다”고 말했다.

그는 투표용지 부족으로 일부 유권자가 투표에 참여하지 못한 점을 언급하며 “투표하지 못한 숫자가 당락을 바꿀 규모가 아니라고 해서 주권자의 참정권을 원천 봉쇄한 헌법적 위법성마저 덮어지는 것은 아니다”라며 “선거의 유효성은 결과적 득표차가 아니라 절차의 헌법적 정당성에 있다”고 주장했다.

또 “현행 공직선거법은 선거 규정 위반이 발생하더라도 ‘선거 결과에 영향을 미쳤다고 인정하는 때’에만 선거 무효를 인정하고 있다. 잘못은 선관위가 해놓고 투표조차 하지 못한 유권자들에게 사후 입증 책임을 지우는 지독한 모순”이라고 지적했다.

나 의원은 선거관리위원회의 귀책 사유로 유권자의 투표권이 침해된 경우 선거 결과와 관계없이 선거 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있도록 하는 내용의 공직선거법 개정안을 발의했다고 밝혔다.

아울러 ▷‘당선인 결정일부터 30일 이내’로 선거 소청 기간 연장 ▷선관위 해체 후 새 거버넌스 구축 ▷투·개표 등 선거 실무 다른 기관에 위임 ▷당일 투표·현장 수개표 원칙 수립 ▷관외 사전투표 폐지 및 본투표 직전 단 하루 관내 사전투표 실시 등의 제도 개선 방안도 제시했다.

한편 선거 관리 체계를 둘러싼 논란이 이어지면서 정치권에서는 선관위의 책임 범위와 선거 신뢰성 확보 방안을 놓고 공방이 계속되고 있다. 여야는 선거 과정에서 드러난 운영상 문제점을 점검해야 한다는 데에는 공감하면서도, 재선거 필요성과 제도 개편 방향을 두고는 입장 차를 보이고 있다.