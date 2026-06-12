[헤럴드경제=이명수 기자] ‘2030세대’의 절반은 북한을 ‘적대 대상’으로 인식하는 것으로 나타났다. ‘협력 대상’이라는 대북 인식은 그 절반 수준에 그쳤다.

연합뉴스에 따르면 민주평화통일자문회의(이하 민주평통)가 12일 공개한 ‘2030 대상 통일여론조사’ 결과에 따르면, 북한을 ‘적대 대상’으로 생각하냐는 질문에 21.1%가 “매우 그렇다”, 28.7%가 “대체로 그렇다”고 답했다. 49.8%가 북한을 적대 대상으로 인식한 셈이다.

“보통”이라는 중립적인 답변은 32.4%였다. “대체로 그렇지 않다”는 13.4%, “전혀 그렇지 않다”는 4.4%로 적대 대상이 아니라는 인식은 17.8%에 그쳤다.

북한을 ‘협력 대상’으로 생각하냐는 질문에도 “그렇다”는 답변은 27.3%(“매우 그렇다” 7.2%, “대체로 그렇다” 20.1%)에 그쳤다.

“보통”이라는 중립적 답변은 30.0%였다. “대체로 그렇지 않다”는 25.8%, “전혀 그렇지 않다”는 16.9%로 협력 대상이 아니라는 인식이 42.7%에 달했다.

질문 형식에 차이가 있지만 전(全) 세대를 대상으로 하는 민주평통의 정기(올해 1분기) 국민통일여론조사에서 북한을 ‘협력’ 또는 ‘지원’ 대상으로 보는 인식이 41.9%로 나온 결과와 비교하면 2030 세대의 대북인식이 상대적으로 더 부정적인 것으로 평가된다.

남북관계의 ‘바람직한 방향’에 관한 질문에는 “통일을 장기적으로 지향하되, 당분간은 남북 간 평화적 공존을 우선해야 한다”(36.8%)는 답변이 가장 많았다.

이어 “통일을 장기적으로 지향하되, 당분간은 남북이 별개의 국가로 살아가야 한다”(20.3%), “통일을 목표로 하기보다 남북을 별개의 국가 관계로 정립해야 한다”(19.4%), “통일을 우선 목표로 삼고 적극적으로 추진해야 한다”(11.8%) 순으로 답변 비중이 높았다.

이재명 정부의 대북정책인 ‘한반도 평화공존정책’을 안다(“매우 잘 알고 있다”와 “어느 정도 알고 있다”)는 답변 비중은 39.3%인데 비해 “들어본 적은 있으나 내용은 모른다”와 “들어본 적 없다”를 합쳐 60.8%에 달했다.

이번 조사는 지난달 27일부터 이달 1일까지 코리아리서치가 자체 보유한 전국 19~39세 온라인패널 1천200명을 대상으로 온라인조사 방식으로 진행됐다. 95% 신뢰수준에서 최대허용 표본오차는 ±2.83%포인트다.