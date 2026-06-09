[헤럴드경제=민성기 기자] 오는 11일(현지시간) 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 대해 국민 10명 중 7명이 시청할 생각인 것으로 조사됐다.

8일 한국방송광고진흥공사(코바코)에 따르면 ‘2026 북중미 월드컵 시청 의향 인식 조사’ 결과 응답자의 68.6%가 월드컵을 시청할 의향이 있다고 답했다.

월드컵 주요 스포츠 이벤트에서는 여전히 생중계를 선호하는 경향도 뚜렷하게 나타났다. 시청 방식을 묻는 질문에는 ‘실시간 시청(생중계)’이 71.6%(1·2순위 기준)로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ‘하이라이트 위주 시청’이 54.3%, ‘다시보기 시청’이 27.0%, ‘숏폼 콘텐츠 시청’이 15.4%로 집계됐다.

시청 매체 역시 TV의 강세가 확인됐다. 응답자의 75.0%가 TV(지상파·케이블)를 통해 경기를 시청하겠다고 답했다. 동영상 플랫폼(유튜브 등)은 43.6%, OTT는 34.3%, 포털사이트는 17.9%를 기록했다.

중계 채널 선호도에서는 KBS가 62.7%로 가장 높은 선택을 받았다. JTBC는 30.0%를 기록하며 뒤를 이었다.

월드컵 중계해설자 선호도 조사에서는 이영표 해설위원이 30.4%(1순위 기준)로 가장 높은 지지를 얻었고, 박지성(13.8%)이 뒤를 이었다. 1·2순위 합산 기준으로도 이영표(54.6%)와 박지성(38.2%)이 상위권을 차지했다.

온라인으로 진행한 이번 조사는 4월 24∼27일 전국 만 20∼64세 성인 남녀 2000명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트다.