산업안전보건公 제출 특수건강진단 보고서 작년 ‘유기 화학물’ 질병 의심 판정 근로자 338명 2021~2024년 평균은 169명 사업장 사용 화학물질 규모도 크게 증가 회사는 사고 관련성에 선 그어 전문가들 “화재 사고 징후로 인지했어야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고의 원인으로 인화성 물질이 거론되는 가운데, 지난해만 이 곳에서 300명 이상이 화학물질로 인한 질병 판정을 받았던 것으로 확인됐다. 공정상 사용된 화학물질량도 크게 늘었다.

이처럼 사업장 내 화학물질 노출도가 빠르게 높아진 상황에서 이를 안전관리 강화를 위한 사전 징후로 활용하지 못한 게 이번 사고로 이어졌다는 지적이 나온다.

5일 국회 기후에너지환경노동위원회 조지연 국민의힘 의원실이 산업안전보건공단으로부터 받은 한화에어로스페이스 대전 사업장의 ‘특수건강진단’ 보고서에 따르면, ‘유기 화합물’로 인한 질병 의심 판정을 받은 근로자는 작년에만 338명이 발생했다. 전체 질병 유소견자 490명 중 70%에 달하는 인원이 화학물질이 원인이었던 셈이다.

유기 화합물 관련 판정은 지난해 들어 급격하게 늘었다. 지난 5년간 수치를 보면 ▷2021년 199명 ▷2022년 191명 ▷2023명 132명 ▷2024년 154명이었다. 작년과 비교하면 두 배 이상 급증했다.

화학물질로 인한 질병 소견이 급증한 기간, 사업장에서 사용된 화학물질 규모도 크게 늘었다. 한화에어로스페이스가 산업안전보건공단에 제출한 ‘작엽환경측정결과’ 보고서에 따르면 사고가 발생한 대전 사업장 56동에선 지난해 하반기 기준 주요 성분이 1,2-디클로로에틸렌인 세척제 두 종류(BCS-3000·NCS-1000) 한 달에 총 8240kg를 사용했다. 전년 매월 6866kg를 사용하던 수준에서 확대된 수준이디.

석유계 세척제인 디클로로에틸렌은 2℃ 수준의 온도에서도 공기와 섞이면 폭발 사고를 일으킬 수 있는 인화성 액체로 분류된다. 다만 한화에어로스페이스 측은 디클로로에틸렌에 안정제를 혼합해, 한국소방산업기술원으로부터 비위험물질로 판정 받았다고 밝혔다.

세척 공정을 거쳐 나오는 폐추진제는 지난해 한 달 기준 2000kg이 발생했다. 추진제는 가스 압력을 발생시키기 위한 화학 혼합물로 톨루엔, 알루미늄 분말 등으로 구성됐다. 이같은 성분이 포함된 추진제의 경우 증기 형태로 남아있다 공기와 만나 폭발할 수 있어, 여러 화학 사고의 원인이 되어왔다.

한화에어로스페이스 측은 작업 환경에 특별히 화재를 야기할 만한 위험성은 없었다는 입장이다. 디클로로에틸렌의 경우 점화 가능성을 방지하기 위한 안정제를 추가해 인화성 위험도를 줄였다는 것이다. 추진제의 경우 추진제가 묻은 공구를 세척할 뿐 직접 사용하지는 않는다고 밝혔다.

다만 전문가들 사이에서는 화학물질 질병 소견이 늘어나는 과정에서 화재 사고로 이어질 가능성을 사전에 인지해야 했다는 지적이 나온다.

문현철 호남대 공공안전계열 교수(한국재난관리학회 부회장)는 “방위산업체는 폭발물을 다루는 환경인만큼 더욱 엄격한 안전관리가 필요하지만 내부 보안 등을 이유로 그간 체계적으로 관리되지 못했다”며 “화학물질 질병 소견이 늘어난 것이 미흡한 안전관리를 보여주는 대표적인 정황”이라고 꼬집었다.

이영주 경일대 소방방재학부 교수는 “사고가 난 세척공실에서 실제로 화학물질 질병이 많이 발생했는지 더 면밀하게 따져야할 것”이라고 말했다.

지난 1일 한화에어로스페이스 대전사업장 56동에서 발생해 근로자 5명이 숨지고 1명이 중상, 1명이 경상을 입은 폭발 사고와 관련 경찰은 전날 서울 본사와 대전사업장 등에 대한 압수수색을 벌였다. 경찰은 화학물질을 이용한 세척 작업 공정 절차 등 폭발 원인을 위한 자료를 확보한다는 방침이다. 한화에어로스페이스의 안전보건 관리 체계 자료도 함께 살펴볼 예정이다.

한화에어로스페이스는 일부 필수 공정을 제외한 국내 사업장 생산라인 가동을 4~5일 이틀간 전면 중단하고 있다. 이 기간 한화에어로스페이스는 화약류를 취급하는 대전, 보은, 여수 사업장의 안전관리 실태를 점검하기로 했다. 또 ㈜한화, 한화솔루션, 한화토탈에너지스, 한화임팩트, 여천NCC 등 석유화학 계열사 국내외 전 사업장에 대해서도 환경안전 정밀점검을 실시한다. 한화에어로스페이스가 전사 조업을 중단하는 것은 2023년 통합 출범 후 처음이다.