광진구 재건축·재개발·모아타운·리모델링 도심복합사업 지역주민 지지선언

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구 재개발· 재건축·모아타운·리모델링·도심복합사업을 추진중인 주민들이 광진구청장선거 투표일을 이틀 앞둔 6월1일 오후 8시 아차산역 인근 후보사무소에서 김경호 광진구청장후보 지지선언을 했다

지지선언문에서는 아차산과 한강의 배산임수로 최상의 주거지역인 광진구는 오랜기간 개발이 부진하여 활력이 정체된 지역이었으나, 김경호 구청장 취임이후 획기적인 개발의 시동을 걸어왔다고 하였다

또, 광진구를 바꿀 밑그림으로 ‘2040 광진재창조 플랜’을 수립, 진정한 행정가로서 탁월한 추진력을 발휘하여 수많은 지역개발사업을 이끌어오고 있다고 밝혔다.

이날 지지선언에는 약20여개 조합 100여명이 참여, 주거정비사업 사업별 특보단장 등 임명장 수여도 함께 진행되었다.

참여자 일동은 이번 선거에서 반드시 당선되어 광진구의 백년대계를 완성해 주길 당부한다며 “우리는 기호 2번 광진구청장후보 김경호를 적극 지지한다” 고 선언했다

이에 김경호후보는 4년전 광진구는 아파트를 지을 땅이 부족했으나, 접도율 기준4m를 6m로 완화 등 재개발 가능면적을 90배(3만㎡→271만㎡)로 확대했다고 말했다.

“이번 선거에서 좋은 일꾼 김경호를 선택해 주시면 광진구는 좋은 일꾼을 계속 쓸 수 있습니다”고 강조하며 “반드시 당선되어 ’살기편한 행복광진‘으로 구민께 보답드리겠다”고 말했다