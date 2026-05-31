[헤럴드경제=문영규 기자] 첼리스트 김태연(20)이 세계적인 클래식 음악 경연대회인 퀸엘리자베스 콩쿠르에서 2위를 차지했다.

김태연은 31일(현지시간) 새벽 벨기에 브뤼셀 보자르 공연장에서 진행된 첼로 부문에서 우승자인 이탈리아 첼리스트 에토레 파가노(23)에 이어 준우승을 했다.

1937년부터 시작한 퀸 엘리자베스 국제 콩쿠르는 폴란드의 쇼팽 피아노 콩쿠르, 러시아의 차이콥스키 콩쿠르와 함께 세계 3대 음악 경연대회로 꼽힌다. 첼로 부문은 2017년 신설돼 올해가 3번째 대회다.

이번 콩쿠르는 18세부터 만 30세 이하의 젊은 첼리스트를 대상으로 열려 전 세계에서 185명이 지원했다.

이 중 65명이 예선 영상 심사를 거쳐 본선에 진출했고, 한국인은 5명이었다.

본선 1차와 준결선을 거쳐 결선 무대에 12명이 올랐고 지난 26일~30일까지 벨기에 국립 오케스트라와 협연하며 최종 경연을 펼쳤다.

김태연은 예원학교를 졸업하고 만 14세에 미국 커티스 음악원에 합격한 음악 영재 출신이다. 모친 역시 첼리스트로 전해졌다.

그는 지난 2024년 5월 폴란드 바르샤바에서 열린 비톨트 루토스와프스키 국제 첼로 콩쿠르에서 우승하며 이름을 알렸다.

30일 결선에선 안토니 헤르무스가 지휘하는 벨기에 국립교향악단과 호흡을 맞춰 지정곡인 중국계 미국 작곡가 팡만의 현대음악 ‘꽃 소식에 대한 네 편의 송가’(Four Odes to the Tidings of Flowers), 20세기 폴란드 작곡가 비톨트 루토스와프스키의 첼로 협주곡을 연주해 기립박수를 받았다.

그는 내달 2일 벨기에 워털루의 음악 고등교육기관 ‘퀸엘리자베스 뮤직샤펠’에서 열리는 공식 시상식에 참석한다. 상장과 함께 주어지는 준우승 상금은 2만 유로(약 3500만원)다.

이후 브뤼셀을 비롯, 벨기에 주요 도시에서 1~3위 수상자들과 공연 일정을 소화한다.

한편 이 대회 역대 한국인 우승자는 홍혜란(성악·2011년), 황수미(성악·2014년), 임지영(바이올린·2015년), 최하영(첼로·2022년), 김태한(성악·2023년) 등 5명이다.