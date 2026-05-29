배우 전지현, 연상호 감독 ‘군체’ 출연 칸영화제 초청작 ‘월드 프리미어’ 경험 “K-콘텐츠, 세계 시장서 부족함 없어”

11년의 세월이 거짓말처럼 느껴졌다. 등장과 함께 스크린은 그의 무대가 됐다. 감염자들이 들끓는 지옥 속에서도 ‘불의’와 ‘포기’라는 단어 앞에 절대 굽히지 않는 생물학과 교수 ‘권세정’. 진화형 감염자라는 설정을 통해 새로운 좀비물을 완성한 연상호 감독의 접근은 시작부터 끝까지 극의 중심을 단단히 지킨 전지현의 연기가 있어 빛났다. 전지현이 주인공이라는 사실만으로도 영화 ‘군체’를 향한 기대는 남달랐다. “이렇게 시간이 많이 흘러버린 줄 몰랐어요.” 영화 ‘암살’(2015) 이후 11년 만에 스크린 복귀다. ‘도둑들’(2012), ‘암살’ 등 두 편의 천만 영화를 일군 명실상부 대한민국 대표 톱배우의 귀환에 설레지 않을 방법이 없다.

“‘군체’를 하면서 자주 영화를 해야겠다는 생각이 들었어요. 그동안 영화를 하지 않았던 시간이 아깝기도 하더라고요.”

서울 종로구의 한 카페에서 26일 전지현을 만났다. 21일 ‘군체’ 개봉과 동시에 누구보다 바쁘게 홍보 활동에 나서고 있는 그다. 화장기 없는 수수한 차림으로 등장한 전지현은 그의 모습처럼 솔직하고 소탈하며, 꾸밈없는 답변들로 인터뷰를 채워나갔다.전지현이 복귀작으로 ‘군체’를 택한 데에는 연상호 감독의 존재가 컸다. 그는 평소 연상호 감독이 여성 캐릭터의 서사를 무게감 있게 다루는 점을 눈여겨봐 왔다. “배우로서 욕심이 나더라고요.” ‘군체’ 시나리오를 받은 순간 그는 곧바로 출연을 결심했다.

“여배우로서 ‘연상호 감독이 다루는 여성 캐릭터를 저 역시 잘 소화할 수 있지 않을까’하는 생각을 많이 했어요. 감독님과 작업한다는 것 자체가 배우로서 가진 어떤 지향점 중 하나였죠. 시나리오를 받자마자 빨리 감독님부터 뵙고 싶었어요.”

촬영 현장은 밝고 즐거웠다. 오랫동안 연 감독의 작품을 봐온 전지현은 “정말 의외였다”고 했다.

“연 감독님은 불편한 감정을 이끌어내는 데 능숙한 분이라 촬영 현장도 편하지 않을 거라고 생각했어요. 그런데 정말 편안하고 재밌더라고요. ‘아, 이래서 배우들이 연 감독님과 계속 작업하고 싶어 하는구나’ 싶었죠.”

‘군체’는 올해 칸국제영화제 비경쟁 부문에 초청돼 칸 현지에서 월드 프리미어로 공개됐다. 전지현도 감독, 배우진과 함께 칸의 레드카펫을 밟았다. 그간 글로벌 브랜드 앰배서더 자격으로 레드카펫에 오른 적은 있지만 공식 초청작과 함께 칸을 찾은 것은 이번이 처음이다. 그는 “지금까지 갔던 칸은 칸이 아니었다”며 현장에서 느꼈던 감동을 되새겼다.

“보통 레드카펫에 오르면 뒤에서 빨리 이동하라고 재촉하거든요. 그런데 칸에는 정말 우리만을 위한 레드카펫이 펼쳐져 있는 거예요. 너무 큰 감동을 받았고, 감독님에 대한 고마움이 더 커졌어요. 연 감독님 작품은 무조건 하려고요(웃음).”

‘한국의 샤를리즈 테론’이라는 연 감독의 극찬을 전하자 전지현은 망설임 없이 “너무 자신 있다. 더 자신 있다”고 답했다. 액션만큼은 물러서지 않았던 오랜 경력이 만들어낸 단단함, 그리고 K-콘텐츠에 대한 자부심이 모두 녹아 있는 자신감이다.

“예전에는 할리우드 영화의 벽이 굉장히 높았는데 이제는 K-콘텐츠도 세계 시장에서 전혀 아쉬울 게 없잖아요. 배우들도 마찬가지고요. 물론 저도 열심히 운동하고 있기 때문에 무엇이든 자신 있어요. 몸은 쓰면 쓸수록 발전하고, 그만큼 연기에 도움이 되거든요.” 손미정 기자