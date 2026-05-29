한국MDRT협회는 지난 5월 6일 경기도 성남시 밀리토피아호텔 바이마린 1층 포트리스홀에서 신규 MDRT 회원을 대상으로 한 ‘2026 First Timer Festival’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 MDRT 신규 회원 123명이 참석했으며, MDRT 활동 소개와 회원 간 교류, 멘토링 프로그램, 강연 등이 진행됐다.

MDRT(Million Dollar Round Table)는 보험·금융 분야 종사자를 대상으로 운영되는 국제 회원 단체다. 회원 간 정보 교류와 교육 프로그램 등을 운영하고 있다.

한국MDRT협회에 따르면 올해 First Timer 회원은 339명으로 집계됐다.

행사는 한국MDRT협회 남수경 협회장의 개회사로 시작됐다. 이어 교보생명 김리원·김소윤 회원과 KB라이프파트너스 추선영 회원이 MDRT 달성 과정과 활동 경험을 공유했다.

또 MDRT의 ‘Round Table’ 의미를 반영한 원탁 프로그램이 운영됐다. 각 테이블에는 기존 회원이 함께 참석해 신규 회원들과 자유롭게 소통하는 시간을 가졌다.

행사에서는 ‘멘토-멘티 소통의 시간’도 진행됐다. 멘토로 참여한 종신회원 17명은 신규 회원들과 질의응답을 진행하며 MDRT 활동 경험과 업무 노하우를 공유했다.

강연 세션에는 최상원·주훈·안재희 회원이 연사로 참여했다. 최상원 회원은 MDRT의 역사와 활동 내용을 소개했으며, 주훈 회원은 실무 경험을 바탕으로 한 활동 사례를 공유했다. 안재희 회원은 MDRT 활동 초기 경험과 향후 활동 방향에 대해 설명했다.

한국MDRT협회가 공개한 자료(2026년 4월 3일 기준)에 따르면 최근 5개년간 1회차 회원 비율은 2022년 20.78%, 2023년 24.69%, 2024년 26.91%, 2025년 31.75%, 2026년 29.70%로 집계됐다.

남수경 한국MDRT협회장은 “이번 행사를 통해 신규 회원들이 MDRT 활동에 대한 이해를 높이고 회원 간 교류하는 시간을 가졌다”며 “앞으로도 다양한 프로그램을 운영할 계획”이라고 말했다.