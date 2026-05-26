[헤럴드경제=나은정 기자] 정용진 신세계그룹 회장을 모욕 등 혐의로 고소한 5·18 민주화운동 유공자들이 스타벅스 ‘탱크데이’를 기획한 실무자부터 정 회장까지 전부 처벌해야 한는 입장을 경찰에 전달했다.

26일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 5·18 민주화운동 유공자와 유족 27명에 대한 고소인 조사에서 정 회장 등에 대한 처벌 의사를 확인했다.

유공자 박하성씨 등 고소인들은 스타벅스가 5월 18일을 ‘탱크데이’로 이름 붙이고, ‘책상에 탁’이라는 문구를 활용한 이벤트를 진행한 것은 민주화운동에 대한 모욕이자 역사 왜곡이라는 입장을 분명히 밝혔다.

특히 고소인 일부는 ‘탱크데이’ 마케팅을 기획한 실무자부터 총책임자인 정 회장까지 전부 처벌해달라고 경찰에 요청한 것으로 전해졌다.

스타벅스는 5·18 광주 민주화운동 기념일인 지난 18일 탱크 텀블러 시리즈를 판매하면서 계엄군의 탱크 투입을 연상시키는 ‘탱크데이’라는 이름을 붙이고, 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰의 거짓 해명을 떠올리게 하는 ‘책상에 탁’등의 문구를 사용한 이벤트를 벌여 공분을 샀다.

정용진 신세계 그룹 회장이 이튿날 직접 “5·18민주화운동 기념일에 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 대국민 사과에 나섰으나, 5·18 유공자와 유족들은 다음날인 20일 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표 등을 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕 혐의로 고소했다.

같은 날 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장도 정 회장과 손 전 대표를 경찰에 고발했다. 민주화운동 유족과 광주시민 등을 모욕하고 명예를 훼손했다는 취지다. 모욕죄는 피해자의 고소가 있어야만 수사할 수 있는 친고죄이고 명예훼손은 피해자가 처벌을 원치 않으면 수사할 수 없는 반의사불벌죄인데, 경찰이 5·18 민주화운동 당사자들로부터 고소장을 접수하고 처벌 의사를 확인함에 따라 수사가 본격화될 전망이다.

한편 정 회장은 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 대국민 사과 기자회견을 열고 “이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못”이라며 “이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 그리고 국민 여러분들께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄 드리며 여러분의 용서를 구한다”고 재차 고개를 숙였다.