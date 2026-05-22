E모빌리티 소재·혁신 신약·친환경 제품·고부가 스페셜티 불확실성 대응 위해 핵심 사업 역량 강화 현재는 매출의 22% 수준

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 글로벌 석유화학(이하 석화) 수요 둔화 등 불확실성에 대응하기 위해 핵심 사업 역량을 강화한다고 22일 밝혔다.

기존 3대 성장동력인 ▷전지 소재 중심의 E모빌리티(e-Mobility) ▷글로벌 혁신 신약 ▷친환경 지속가능성(Sustainability) 비즈니스에 고부가 스페셜티를 포함, 4대 성장동력으로 체계를 확장한다.

LG화학은 4대 성장동력 매출을 2024년 전체 매출의 22% 수준인 5조8000억원에서 2030년까지 3배 이상 키울 계획이다.

LG화학은 기존 전지 소재 중심 사업 구조에서 벗어나 반도체 · E모빌리티용 소재 역량을 키우고 있다. 그 일환으로 기존 고순도 화학과 정밀합성 역량을 기반으로 AI·비메모리용 패키징 소재로 사업을 확장, 반도체 고객군과의 접점을 높이고 있다. E모빌리티 영역에서는 전장 3대 핵심 부품에 필요한 접착제, 방열·고난연 소재(EPC) 등 기능성 소재 공급을 확대하고 있다.

전지 소재 경쟁력 강화에서 팔을 걷어 붙이고 있다. LG화학이 개발한 고전압 미드니켈은 기존 하이니켈 대비 니켈 함량을 낮추면서도 고전압을 적용, 가격 경쟁력과 에너지 밀도를 동시에 잡았다. LG화학은 망간 함량을 높여 원가를 낮추면서도 높은 에너지 밀도를 구현한 차세대 양극재 리튬망간리치(LMR) 개발 등에도 속도를 내고 있다.

LG화학은 신약 출시를 위해 핵심 역량을 구축하고 있다. 우선 항암 영역에서는 주요 파이프라인을 꾸준히 늘리고 성능을 높이는 데 공을 들이고 있다. 두경부암 치료제 3상, 면역항암제 1상 등 임상 단계 과제를 적기에 추진하면서 실제 시장에 내놓을 수 있는 후보를 키워가고 있다.

신약 사업의 성장 가능성을 키우는 작업도 병행하고 있다. 기존에 보유 중인 있는 제품과 자연스럽게 이어질 수 있는 질환으로 영역을 넓히는 방식이다. 난임치료제를 바탕으로 여성 건강 분야로 확장하고, 골관절염 치료 경험을 살려 골다공증 치료제 등을 개발하는 방향을 검토하고 있다.

신약 사업의 글로벌 기반 확대에도 공을 들이고 있다. 이미 진출해 있는 국가에서는 보유 제품군을 더 적절히 조합해 포트폴리오를 강화하고 있다. 또 미국 법인인 AVEO를 중심으로 항암 사업의 글로벌 조직을 강화하고, 중국에서는 현지 파트너십 기반을 넓히고 있다.

LG화학은 글로벌 고객사들의 탄소 감축 요구에 맞춰 바이오 기반 소재 경쟁력도 키우고 있다. 바이오 원료 기반의 BCB(Bio-Circular Balanced)는 바이오 원료를 기존 납사 공정에 투입, 동일한 품질의 화학 제품을 생산하면서도 탄소 배출을 실직적으로 줄일 수 있다.

이 밖에도 ▷이산화탄소를 석유화학 원료로 만드는 메탄건식개질(DRM) ▷이산화탄소 기반의 지속가능항공유 e-SAF 등 차세대 저탄소 기술을 선제적으로 확보하고 있다.

LG화학은 석화 시황 부진에 대응하기 위해 고부가 제품 중심의 구조전환을 추진하고 있다. 대표 스페셜티 제품인 고기능성수지(ABS)는 자동차 외장재, 프리미엄 가전, 의료기기 하우징 등에 사용된다. 이 제품은 내열성과 표면 품질, 가공성 등 용도별 요구 성능을 충족해 글로벌 고객사 중심으로 제품 적용을 확대하고 있다.

SSBR은 전기차용 고성능 타이어 제조에 필수적인 합성고무로, 초고분자 및 초저연비 SSBR로 포트폴리오를 고도화하고 있다. IPA는 반도체 공정 세정에 사용되는 고순도 용매로, LG화학은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 최적화된 고순도 IPA 공급을 강화하고 있다.