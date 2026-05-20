[헤럴드경제=이원율 기자]주요 외신들도 삼성전자 노사의 움직임에 즉각 반응했다. 이들은 삼성전자 노사가 20일 합의에 이르지 못하고 노동조합이 총파업 돌입 뜻을 밝히자 일제히 이 소식을 긴급 뉴스로 전했다고 연합뉴스는 보도했다.

가령 로이터통신은 긴급 속보를 잇달아 보내며 삼성전자가 노사 협상 타결에 실패했다고 전했다.

로이터는 “이번 사태로 4만8000명 노동자가 직장을 이탈하는 상황이 나왔다”며 “이는 한국 경제 건전성을 위협하고, 글로벌 반도체 공급을 교란할 가능성도 있다”고 전했다.

AFP통신은 이날 ‘한국의 반도체 거인 삼성전자 노조 파업’이라는 제목의 긴급 속보를 올리고 협상 결렬 소식을 전하기도 했다.

AFP는 “삼성전자는 인공지능(AI)부터 가전제품에 이르기까지 모든 분야에 쓰이는 반도체 산업 분야의 주요 생산자”라며 “이번 파업이 심각한 차질과 손실을 초래할 수 있다는 전망도 나온다”고 설명했다.

그러면서 “특히 반도체가 한국 수출의 35%를 차지하는 만큼, 파업이 장기화되면 한국의 수출 주도형 경제에 타격을 줄 수 있다는 정부 내부의 우려도 고조되고 있다”고 분석했다.

블룸버그통신은 “삼성전자는 데이터센터 서버부터 전기차·스마트폰 등 기기에 이르기까지 다방면에 쓰이는 반도체 분야에서 세계 최대 공급업체인 만큼, 이번 협상 결렬은 전 세계 기술 공급망 전체를 위기에 빠뜨릴 수 있다”고 전했다.

극적 타결 여지 남아있나

한편 삼성전자 노사의 임금협상이 파업 전날 정부 사후조정 절차에서도 결국 합의에 이르지 못했다.

노조는 조정 결렬에 따라 예정대로 오는 21일 총파업 돌입을 선언했다.

정부는 파업시 국가적 피해를 막기 위한 긴급조정권 발동을 검토하고 있으며, 그런 한편 노사 추가 조정도 지원할 방침이어서 극적 타결의 여지는 남아있는 것으로 분석된다.

중앙노동위원회(이하 중노위)는 20일 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬됐다고 이날 공식 발표했다고 연합뉴스는 전했다.

중노위는 “중노위는 20일 삼성전자 노사에 조정안을 제시했다”며 “노측은 조정안을 수용했고, 사측은 수락 여부에 대해 유보라고 말하며 서명하지 않아 2차 사후조정은 불성립됐다”고 했다.

삼성전자 노조 공동투쟁본부는 “노동조합은 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입한다”며 “파업 기간에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 했다.

노조는 “다시 한 번 노조는 중노위가 제시한 조정안에 동의했다고 말씀드린다”며 “삼성전자 노사 교섭 타결을 위해 최선을 다해주신 정부와 관계자 여러분들에게 감사 말씀을 전한다”고 했다.

삼성전자는 입장문을 내고 “사후조정이 종료된 데 대해 매우 안타깝게 생각한다”며 “어떤 경우에라도 파업이 있어선 안 된다. 회사는 최악 상황을 막기 위해 마지막 순간까지 대화를 포기하지 않을 것”이라고 했다.

삼성전자는 “‘성과 있는 곳에 보상이 있다’는 회사 경영의 기본 원칙을 포기하면 다른 기업과 산업에도 악영향을 줄 수 있다는 판단을 했다”고 부연했다.

중노위는 마지막까지 추가 사후조정을 시도할 예정으로 전해졌다.