‘주식 대박 할아버지’ 영상 화제

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 성남 모란시장을 찾은 이재명 대통령에게 한 상인이 주식 투자 성공담을 전하는 모습이 화제가 되고 있다.

20일 이 대통령 공식 유튜브 채널 ‘이재명TV’에는 지난 14일 모란민속 5일장 방문 당시 모습을 담은 짧은 영상이 여러 개 공개됐다.

이 가운데 ‘주식 대박 할아버지’라는 제목의 영상에서 머리가 희끗한 한 상인은 이 대통령을 향해 “증권에 성공했습니다”라고 외쳤다.

이에 이 대통령이 “무슨 종목 갖고 계시냐”고 묻자, 상인은 “삼성전자와 SK하이닉스로 해서, 손실이 7000만원까지 갔는데 지금은 3억5000만원 정도. 제가 승부를 봐서 성공했다. 감사하다”고 말했다.

상인의 이야기를 들은 이 대통령과 강훈식 대통령비서실장은 박수를 보내며 “축하드린다”고 답했고, 상인은 이 대통령의 손을 잡으며 허리를 깊이 숙여 인사했다. 현장에서는 웃음과 환호가 이어졌다.

모란민속 5일장은 수도권 최대 규모 전통시장 가운데 하나로, 이 대통령이 성남시장 재임 시절 시설 개선 등을 추진했던 곳으로도 알려져 있다.

이 대통령이 모란시장을 방문한 당시 코스피는 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 7981.41로 거래를 마쳤고, 삼성전자는 종가 기준 29만6000원, SK하이닉스는 197만원을 기록했다.

영상을 본 누리꾼들은 “국민이 주식으로 돈 버는 시대가 왔다”, “정말 부럽다”, “손실 버티고 결국 성공한 사례” 등의 반응을 보였다.